«Ex on the Beach»-Jonas om brannskadene: – Jeg lå i kunstig koma

«Ex on the Beach» går mot slutten og et av de siste tilskuddene i villaen er Jonas Torrissen (23).

Vel hjemme i Norge har han flyttet sammen med reality-kollega Mario Riera (22), som har vært i hardt vær den siste måneden, da han var i ordkrig med Mads Hansen for å ha brutt korona-retningslinjene.

– Det var hardt å se at Mario fikk så mye hets, men han stod i det, sier Torrissen til God kveld Norge.

De som har sett på realityserien har lagt merke til at Torrissen har store brannskader på beina. Det skyldes en svært dramatisk episode fra barndommen.

Skulle bare leke

Da Torrissen var ti år gammel skulle han, broren og søskenbarnet gjøre som barn ofte gjør - å tøye strikken.

– Vi dro på en bensinstasjon og kjøpte en ti-literskanne med bensin, og så dro vi til en grotte. Det var en slags tyskerbunker fra 2. verdenskrig, og vi skulle tenne på veggene, forteller Torrissen.

Han sier videre at de helte masse bensin på veggene og tente på med en fakkel, men så gikk det galt.

BRANNSKADE: Jonas har tydelige arr over hele kroppen Foto: Privat

– Plutselig begynte det å dryppe flammer fra veggen og ned i bensinbøtten som min bror holdt. Han mistet den naturligvis og hele kannen havnet over meg og jeg stod i full fyr, forteller han.

Kunstig koma

Torrissen kom seg ut av grotten og rullet rundt på bakken, men så ble det svart.

– Det neste jeg husker er at jeg våknet opp på Bodø sykehus. Så gikk turen videre til Haukeland sykehus i Bergen, hvor jeg tilbragte to måneder i kunstig koma. Jeg hadde tredjegradforbrenning på begge beina, sier 23-åringen.

Torrissen forteller at de neste seks, syv årene gikk til fysioterapi for å få normal funksjon i beina.

POSERER: Jonas og broren i Vigelandsparken Foto: Instagram/jonastorrissen

– Huden blir så stram når du har brannskader, så du må strekke den ut. Jeg dro til fysioterapeut hver dag etter skolen. Men nå er jeg tilbake til normalen, sier han.

Ifølge Torrissen har Norge noen av verdens beste leger for brannskader, og nå takker han helsevesenet for god oppfølging i ettertid.

– Jeg var ti år gammel og ble hvert år invitert til noe som kalles for «burn camp», hvor du møtte andre med brannskader. Så det er et veldig bra opplegg altså, forteller han.

– Skrekkelig

God kveld Norge har vært i kontakt med moren til Jonas, Lena Sæthre, som beskriver tiden som den største krisen i livet hennes.

– Alt over 15 prosent brannskader er alvorlig. Han hadde 33 prosent. Han var inn og ut av kunstig koma i over fem uker, vi kjempet masse, forteller en åpenhjertig Sæthre.

– Det var bare helt krise. Det var helt skrekkelig, selvfølgelig, fortsetter hun.

Når man har tredjegradforbrenning på kroppen må den brente huden erstattes med frisk hud fra andre steder på kroppen.

– Han måtte trene hvert fall i ett år før han kunne strekke ut beina, de flyttet mye hud fra overkroppen over til beina, sier Sæthre.

Meldte seg på «Ex on the Beach»

GODE VENNER: Mario Riera og Jonas Torrissen Foto: Instagram/jonastorrissen

Torrissen forklarer at det ikke bare har vært lett å se seg selv i speilet.

– Det har tatt tid å godta seg selv. Derfor meldte jeg meg på «Ex on the Beach», så kan jeg vise det til alle og få det ut der. Jeg fikk veldig mye bra tilbakemeldinger fra både guttene og jentene. Kropp er kropp, sier en fornøyd 23-åring.

Reality-kollega og samboer, Mario Riera (22), syns det er bra at man er åpen om slike ting.

– Det er full respekt at han tørr snakke om det og er så åpen om skadene. Det tror jeg det er mange unge som setter pris på og som kanskje er i samme situasjon. Da han fortalte meg om det så fikk jeg skikkelig respekt for han og det tror jeg mange andre også fikk, sier Riera.