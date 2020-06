– Jeg var ekstremt svimmel hele tiden, men jeg bare fortsatte

I fjor sommer begynte nye tanker å dukke opp hos håndballtalentet Maiken Eriksen.

Tanker hun ikke kjente igjen.

– Spiseforstyrrelser kan skje hvem som helst. Jeg trodde aldri at det skulle skje med meg, sier Eriksen til TV 2.

Vi møter 18-åringen hjemme i den nyoppussede hagen på Konnerud. Rundt henne logrer hunden Buddy. De to har vært mye sammen de siste månedene, etter at Maiken til slutt ikke fikk lov til å trene.

– Det startet med at jeg ble skadet. Da begynte jeg å tenke mer på at jeg måtte kutte ned på mat fordi jeg fortsatt skulle ha den kroppen jeg hadde, og at jeg ikke kunne bli så mye større da jeg var skadet for da var det kanskje vanskelig å komme tilbake på det nivået jeg var tidligere, sier Eriksen til TV 2.

For etter Reistad-spilleren ble skadefri trente hun enda mer for å ta igjen det tapte, men spiste like lite.

– Det har vært vanskelig å godta egen kropp. Jeg ville trene mest for å bli best, og det utviklet seg til noe som ikke var sunt for kroppen i det hele tatt, understreker hun.

PRESSET KROPPEN: Maiken Eriksen trente ekstremt mye, men spiste så lite at hun nesten besvimte. Da ga lagvenninne beskjed. Foto: Privat.

– Tenkte at jeg kom til å svime av snart

Maiken er forsiktig, men bestemt på at hun vil fortelle sin historie for å hjelpe andre i samme situasjon.

Hun er ikke i tvil om at det har hjulpet å være åpen om problemene, men håper andre tar tak i egen situasjon enda tidligere.

– Jeg var ekstremt svimmel hele tiden. Både på treninger og på kamper, og jeg tenkte at jeg kom til å svime av snart. Men jeg bare fortsatte, for jeg ville jo ikke si at jeg hadde det dårlig eller at jeg hadde et problematisk forhold til mat, sier hun.

– Hvorfor ikke?

– Jeg har aldri vært så flink til å snakke om følelser. Det syns jeg er vanskelig. Også er det jo ikke så mange som prater om det. Det er fortsatt et tabubelagt tema, selv om det er mange som sliter med det. Jeg tror det er fordi det handler om kropp. Det er veldig eget.

Vendepunktet var da treneren hennes tok opp temaet etter at flere av lagvenninne hadde sagt ifra om at noe ikke var som det skulle med Maiken.

– Han spurte om hvordan det gikk med meg, og direkte om jeg fikk i meg nok mat. Det var først da jeg ble ordentlig obs på det selv, mener hun.

Likevel fortsetter hun å presse seg enda lenger, til kroppen til slutt sier stopp under en trening.

– Jeg bryter sammen. Begynner å gråte, og sier at dette orker jeg ikke mer. Jeg var så sliten. Samme treneren som hadde en prat med meg tidligere hadde også denne økten, så etter det ble det ordentlig tatt tak i. Jeg fikk det mye bedre når folk fikk vite om det, fordi jeg visste at folk forsto meg og forsto hvorfor jeg var nedfor, forklarer hun.

Hun håper flere vil tørre å si ifra hvis de ser at atferden til de rundt seg endrer seg.

– I starten tror jeg egentlig ikke det var så mange som la merke til det, men etterhvert kuttet jeg ut mer og mer mat. Da ser man det jo på deg. I tillegg begynte det jo også å gå utover humøret. Jeg er jo egentlig ei som er sprudlende og sosial, men jeg ble veldig innestengt og satt mye for meg selv. Jeg ble irritert fort, og da la jeg også merke til at folk begynte å se det. Samtidig tror jeg det var vanskelig for folk å vite hva de skulle si, sier hun.

VIL VÆRE ÅPEN: 18-åringen forteller sin historie for at andre også skal tørre å være åpne om problemene sine. Det hjalp henne til å kunne fortsette håndballkarriéren.. Foto: Privat

– Alle særforbund må med

Sunn Idrett jobber for å forebygge spiseforstyrrelser i idretten, og ble startet som et 5-årig prosjekt i 2008, med Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund, Norges Orienteringsforbund, Norges Friidrettsforbund og Norges idrettsforbund som initiativtagere og grunnleggere.

1. januar 2020 ble Sunn Idrett en del av Norges Idrettsforbund. Nå skal de jobbe aktivt for å få med flere særforbund - også lagidrettene.

– Etter at Sunn Idrett ble en del av idrettsforbundet ved nyttår skal vi nå jobbe mot hele norsk idrett. Vi har fire særforbund som har gått i bresjen, og jobbet systematisk med dette i tolv år. Nå håper vi at flere melder seg på, og har dialog med flere nye særforbund. Idretten representerer en høyrisikokultur for spiseforstyrrelsersier, understreker Marianne Strand-Udnæseth i Sunn Idrett, overfor TV 2.

En studie gjort av IOC fra 2019 viser en høyere forekomst av spiseforstyrrelser hos idrettsutøvere, sammenlignet med befolkningen ellers.

TV 2s sportskommentator Gro Hammerseng-Edin mener alle særforbund må ta problemet på alvor.

– Det rammer alle idretter. Det er ingen særforbund som kan tillate seg å tenke at dette ikke gjelder dem. Jeg har sett på nært hold hvor stort på problem dette også har vært i håndball. Alle særforbundene må med. Lagidrettene må med, og vi må slutte å tro at dette bare rammer noen få idretter, sier hun.

TV 2s kommentator mener idretten må ta ansvar, og at en ny omfattende kartlegging må på plass.

– Det har blitt snakket en del om temaet, men vi er nødt til å fortsette å snakke om det fordi det blir ikke gjort nok. Det blir ikke satt av nok tid og ressurser. Det er alt for mange som kikker bort. Nå har det problemet vokst seg så stort at det er flere som er nødt til å ta ansvar. Det burde ikke være et valg om man vil samarbeide med Sunn Idrett, eller sette dette på agendaen, understreker Hammerseng-Edin, og legger til:

– Det må på plass en kartlegging helt ned på klubbnivå, for å hvor skoen trykker og om de tiltakene som gjøres i dag fungerer. Hvis ikke må ting gjøres annerledes. Tallene vi har er gamle, og det er mye som tyder på at det er nødt til å gjøres mer.

FRYKTER KONSEKVENSENE: Maiken Eriksen er redd mange talenter kan gå tapt dersom idretten ikke tar problemene med spiseforstyrrelser på alvor. Foto: Trond Sørøy.

– Kan miste veldig mange

Like før jul fikk Eriksen påvist anoreksi, og fikk ikke lov av legen å trene.

Først nå for fire uker siden fikk hun klarsignal for trene håndball igjen, men hun er fortsatt ikke på den vekten legen ønsker. Målet er å kunne spille i 1. divisjon for Reistad kommende sesong.

18-åringen står frem med sin historie for å vise at spiseforstyrrelser ikke bare er noe man ser i utholdenhetsidrettene.

– Spiseforstyrrelser skjer i alle idretter. Jeg tror kanskje det har blitt litt mer belyst i utholdenhetsidretter fordi det kan være litt lettere å se. Jeg vet at det er veldig mange andre som har problemer med det her, og jeg kjenner til flere som både har og har hatt problemer, understreker hun.

Eriksen er redd for konsekvensene dersom idretten ikke tar problemet med spiseforstyrrelser på ansvar.

– Tas det ikke på alvor kan vi miste veldig mange. Hvis ingen hadde tatt tak i mine problemer hadde ikke jeg kunnet fortsette med håndball. Ettersom hvordan jeg vil leve, og hva jeg vil fremtiden, så kunne ikke jeg fortsette i det sporet jeg var. Da hadde jeg aldri kunnet komme dit jeg ønsker, avslutter hun.