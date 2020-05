Jublende glad Liv Anne (42): – Jeg skjelver og begynte å gråte

Det blir endringer i bioteknologiloven. Åpner for at enslige kan få assistert befruktning.

Et flertall på Stortinget har stemt for at eggdonasjon skal tillates i Norge.

– Jeg er overraskende skjelven og begynte å grine, sier Liv Anne Furmyr like etter voteringen var et faktum

– Jeg fryktet litt at dette ikke skulle å gjennom. Nå er jeg veldig stolt over at det ble vedtatt med ni stemmers flertall.

Liv Anne Furmyr heiste flagget da resultatet ble klart tirsdag. Foto: TV 2

Liv Anne Furmyr er gravid er selv gravid med nummer to nå, nå er hun utrolig takknemlig for at andre kvinner skal slippe å reise utenlands for å oppnå drømmen om å få barn.

Hun var singel, 39 år og ønsket seg veldig barn, men hadde ikke en mann. I 2017 fikk hun sitt første barn gjennom assistert befruktning for enslige utført i utlandet. Nå er hun gravid igjen, med samme donor.

Argumentet om likestilling har vært viktig for tilhengerne av forslaget om å åpne opp for eggdonasjon.

Sæddonasjon har vært tillatt i 90 år, mens Norge hittil har hatt et forbud mot å donere egg. Norge har vært i særstilling i Europa, siden det er tillatt i alle EU-land, med unntak av Tyskland.

Tidligere i år gikk også Bioteknologirådet inn for at Norge bør tillate eggdonasjon på linje med sæddonasjon.

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og SV inngikk det såkalte Bioteknologiforliket 2020 i april. Minst 85 måtte stemme for endringer for å få dem vedtatt. Ap, SV og Frp har 86 stemmer når de står samlet.

KrF kjempet kraftig mot forslagene, og har til det siste forsøkt å få representanter i Frp til å stemme mot forslaget.

Fakta: Endringer i bioteknologiloven Dette er blant endringene i bioteknologiloven som Frp, Ap og SV er enige om: Eggdonasjon skal bli tillatt

Assistert befruktning skal bli tillatt for enslige

Tidlig ultralyd og blodprøven NIPT skal gjøres tilgjengelig for alle. Testen gjør det mulig å avlese mulige kromosomfeil som Downs syndrom tidlig i svangerskapet.

1. juli skal det åpnes for utvidet lagring av befruktede egg og lagring av kjønnsceller på ikke-medisinsk grunnlag.

Nedfryst sæd fra avdøde skal bli tillatt å bruke i assistert befruktning dersom dette er i tråd med avdødes ønske. (NTB) Ny Høyre-politiker bryter med regjeringen: – Umulig å svelge denne kamelen

I regjeringsplattformen fikk KrF vetorett i bioteknologispørsmål og satte en stopper for eggdonasjon, som regjeringen tidligere hadde vedtatt å åpne opp for. Dagens resultat er derfor et stort nederlag for KrF.

