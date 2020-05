Møt den anonyme skaperen av «Songar frå nyheitene»

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Siden i fjor har Songar frå nyheitene skapt låter av nyheter og debatter fra mediene, slik som da Erna Solberg i mars glemte seg under en pressekonferanse og strakte armen fram for et håndtrykk. Den hysteriske musikkvideoen har blitt sett av nesten én million.