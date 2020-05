Dommeren angrer: – Jeg klarer ikke å forsvare det

Onsdag: Se NSI-IF kl. 19.55

Dommerne kom i fokus etter den tredje runden i Betri Deildin forrige helg. En rekke voldsomme taklinger ble ikke straffet med kort. Taklinger som normalt ville endt med utvisning, resulterte kun i gult kort.

Dommerlisten i kampen mellom IF og KI ble diskutert i TV 2s studiosending. Først gikk Karl Løkin til med voldsom kraft i en takling uten å treffe ballen. Så ble bortelagets Jóannes Bjartalid utsatt for en stygg takling bakfra av Ari Ellingsgaard. Ellingsgaard fikk gult kort for episoden. Etter pause klippet samme mann ned Deni Pavlovic lenge etter at stopperen hadde spilt fra seg ballen.

– At han ikke delte ut rødt kort der... Det var såpass dårlig at man nesten bare må le av det. Han fikk gult kort for saksetaklingen og var en halvtime for sen i en takling i 2. omgang. Den første taklingen var oransje. Den andre var i hvert fall klink gul, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Dommer Petur Reinert innrømmet etter kampen at han burde vist ut både Ellingsgaard og Løkin.

– Det var god stemning på banen, men det var to eller tre stygge taklinger. Men ingen av dem satte fyr på kampen, og det er spillernes fortjeneste, sier han til FM1 ifølge in.fo.

– Jeg har tenkt gjennom alle situasjonene på nytt. Den første er rødt kort. Det er det som ifølge boka heter farlig spill. Det er en takling som setter motstanderen i fare. Da betyr det ingenting om han treffer ballen eller ikke. Det taklingen skal selvfølgelig ende med rødt kort, sier dommeren.

Reinert sier at han også burde vist ut Ellingsgaard.

– Jeg velger å dømme fordel, som også gir KÍ en god målsjanse. Så velger jeg ikke å gi ham hans andre gule kort etterpå, og det klarer jeg ikke å forsvare. Dette er gult kort, men ikke direkte rødt, sier Petur Reinert.

Vil ha det bort

Selv om det noen ganger virket komisk at dommeren ikke slo hardere ned på taklingene, ser ikke HB-trener Jens Berthel Askou humoren i det.

– Hva jeg selv mener om dommerlinjen? De som trenger å vite det, vet det godt. Det diskuterer jeg løpende i de rette fora. Det jeg er minst like opptatt av er hvordan mine spillere skal agere på banen for å klare seg på neste nivå. Noen av de tingene jeg har sett pågå på banen, og som jeg også ser i klippet, er ting jeg bruker mye energi på i den daglige treningen. Det er noe jeg vil ha bort fra vårt spill, samtidig som vi skal bli enda mer aggressive i vårt spill og øke intensiteten. Det er en hårfin balanse, sier Askou til TV 2.

Han har selv spilt fotball i Danmark, England og Tyrkia. Den gamle forsvarsspilleren jobber daglig med spillernes disiplin.

– De som kan huske at jeg har spilt fotball og som kjenner meg, husker at jeg aldri noensinne har gått inn i en duell kun med intensjon om å treffe motstanderen så hardt som mulig uten å ta hensyn til helsen hans. Jeg synes det er respektløst å spille fotball på den måten. Jeg tar utgangspunkt i mine egne spillere og hvordan de kan ta steget til neste nivå. Der ligger det noe som de skal ta vekk fra spillet sitt, for taklinger de har vært vant til å gjøre og bli utsatt for kan bli straffet hardere i en annen liga, sier Askou, som er tilfreds med hvordan HB-spillerne har opptrådt på denne sesongen.

– Bortsett fra at vi fikk et dumt rødt kort i forrige kamp, er jeg glad for at vi ikke fikk noen gule kort. Tar man bort det røde kortet, som kom etter en situasjon hvor vi ble utsatt for en voldsom handling - noe den utviste spilleren skal lære seg å håndtere bedre - gleder jeg meg over at vi var veldig disiplinerte. Det handler om balansen mellom å være aggressiv og å unngå stygge etterslenger. Hvis vi finner den riktige balansen, utvikler vi oss og flytter nivået, sier han.

– De beste spillerne må passes på

Askou trener frispark-sensasjonen Adrian Justinussen, en spiller som har fått hard medfart de første rundene. Nevnte Justinussen hamret inn tre frisparkmål på åtte minutter forrige helg.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener dommerne må beskytte de beste spillerne.

– Det blir litt som i første og andre runde av cupen. Det er dommere og spillere som gjør uventede ting. Det var uventet at disse taklingene skulle passere. Dommerens oppgave er å passe på at de mest begavede spillerne ikke skal bli ødelagt av slåsskjemper og spillere som bare er ute etter å ødelegge. Vi har sett utallige eksempler på tekniske spillere som blir sakset ned og enten må gå av banen eller er ute i lang tid. Det gjelder også på Færøyene. De beste spillerne må passes på, sier han, før han legger til:

– Det dummeste man gjør er jo å sparke ned Adrian. Uansett hvor grisete laget mitt skulle spilt, hadde jeg gitt beskjed om ikke å sparke ned Adrian. Han er den som har imponert oss mest.

Mathisen mener nivåforskjellen innad i ligaen kan være en forklaring på de tøffe taklingene.

– Nivåforskjellen fra de 3-4 beste lagene og ned til de to dårligste er stor. Som i den norske cupen blir det ofte slik at det svakeste laget spiller tøft. De skal kjempe motstanderen ut av stilen med tøffe taklinger for å sette seg i respekt. Den resepten ser det ut til at en del av de svakeste lagene i ligaen tar i bruk, sier Mathisen.

– Som i ligaen generelt er nivået på dommerne variabelt. Det er på et lavere nivå enn man er vant til å se. Det er en del spillere som har klare mangler, og det gjelder også dommerne. Samtidig er fotballen slik at man må spille på grensen om man møter spillere av bedre kvalitet. Man må bruke de virkemidlene man kan for å få med seg et resultat. Det er lag i Premier League, La Liga og Eliteserien som spiller tøffere når de møter de beste lagene. Det er kanskje deres eneste mulighet til å få med seg noe, sier TV 2-eksperten.