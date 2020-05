Molde om Forren-tvisten: – Dette må gå rimelig fort

Vegard Forrens fremtid i Molde er usikker.

Midtstopperen var sammen med advokat Odd Arne Nilsen og rådgiver Sverre Mauseth i møte med klubbens ledelse mandag. Nilsen gjorde det klart at de kommer til å ta saken til retten om kontrakten blir terminert.

– Dette er en kjempevanskelig sak for alle parter, og det er en utrolig vanskelig sak for oss. Jeg kan ikke si så mye, for det er en personalsak vi behandler deretter. Det håper jeg dere har forståelse for, sier Stavrum, sier Ole Erik Stavrum, administrerende direktør i Molde, til TV 2 tirsdag.

Svarum sier at de må finne en løsning på tvisten.

– Dette må gå rimelig fort, sier Molde-direktøren.

Forren innrømmet overfor TV 2 at han sliter med spilleproblemer. Det toppet seg da han lånte penger av felleskontoen til Moldes spillergruppe.

– Vegard Forren er en kjempesnill, artig og ordentlig person, så jeg synes dette er fryktelig leit. Det er kjempeleit at han havner i en sånn «skitsak», sier Molde-direktør.

Svarum roser Forren for å være åpen om problemene.

– Jeg synes det er sterkt av ham, og jeg vil gi Vegard veldig ros for at han står frem, sier det han sier, tar tak i problemene og rydder opp. Det skal han ha all ære og ros for. Det er voksent gjort av ham, sier Stavrum.

TV 2 ønsket å snakke med Molde-spillerne om Forren-situasjonen etter tirsdagens trening, men klubben nekter spørsmål om temaet.

Molde-trener Erling Moe var heller ikke spesielt snakkesalig.

– Det er en sak vi jobber med, og så er vi enige om at Ole Erik står for det som kommer av uttalelser fra klubbens side. Vi jobber mot at vi får et bra sluttprodukt av saken til slutt, så får vi heller meddele mer da, sier Moe.

– Jeg har alltid hatt noen problemer. Jeg har på en måte aldri vært i et uføre, men tjent gode penger. Det har liksom alltid ordnet seg. Det har vært en utfordring fra jeg begynte å tjene penger. Det har vært en sykdom, som har vært vanskelig å innrømme for seg selv, sa Forren til TV 2.