Per Anders og Anne Katrine (30) gråter av glede i dag

Siden Anne Katrine ikke kan få egne barn, har hun og samboeren tatt opp kampen for eggdonasjon. Tirsdag ble det klart at babydrømmen deres går i oppfyllelse.

Våren har vært uhyre spennende for Anne Katrine Bornstedt Nyborg fra Skogn i Trøndelag.

Tirsdag ble en helt ekstraordinær dag, da Stortinget behandlet endringer i bioteknologiloven. Blant annet var forslaget om å tillate eggdonasjon oppe til votering.

Skjebnedag

Mens Anne Katrine har sittet klistret foran nett-tv fra Stortinget, har hun tenkt at det er hennes egen skjebne som behandles av politikerne.

Et flertall på Stortinget stemte tirsdag ettermiddag for at eggdonasjon skal tillates for par i Norge.

Anne Katrine bryter ut i tårer, når hun hører resultatet av voteringen.

– Endelig kan jeg bli mamma, dere ser hvor mye dette betyr nå, sier Anne Katrine og tørker tårevåte øyne.

Allerede onsdag skal hun kontakte sin gynekolog for å bli satt i kontakt med St. Olavs hospital.

– Dette skal skje snarest, vi vil ha baby nå, sier paret.

Også kjæresten Per Anders Nyborg gråter av glede.

– Jeg har ventet på dette gledens øyeblikk i åtte år, sier Per Anders.

Kreften tok håpet

Da Anne Katrine var i begynnelsen av 20-årene ble hun rammet av kreft i eggstokkene.



Etter hvert måtte eggstokkene fjernes. Og uten eggstokker sto hun også uten håp om eget barn - lenge.

– Nå drømmer jeg om å kjenne babyspark i magen, jeg drømmer om å få holde ungen etter fødselen. Jeg har et inderlig ønske om å få bære fram mitt eget barn. Selv om egget kommer fra en annen kvinne, sier hun.

Trønderkvinnen har vært svært tydelig i sitt standpunkt. Hun har gått ut i offentligheten med sitt synspunkt om å tillate eggdonasjon, og hun har ønsket å gå i debatt med ledende politikere om det hun betrakter som en ren likestillingskamp.

– Topp-politikere har takket nei til å møte meg til direkte debatt, for eksempel i NRK, sier Nyborg.

– I 90 år har det vært lov for menn å donere sæd. Jeg skjønner virkelig ikke hvorfor det ikke skal være lovlig å donere egg, sier Nyborg.

Hun har full støtte på hjemmebane. Samboeren Per Anders Nyborg ønsker ikke å la seg intervjue, men har støttet sin kjæreste fullt ut i kampen om å tillate eggdonasjon.

Frykter ikke surrogati

Det unge paret har tenkt tanken på å dra utenlands. Men det har ikke føltes helt rett for dem.

– Jeg har jo et brennende ønske om å få utført dette i mitt eget land, å kunne dra til St Olavs hospital i Trondheim, som ikke er langt unna, for å gjennomføre innsetting av egg, på lovlig vis, sier hun.

– Men frykter du ikke, som Kristelig folkeparti anfører, at en slik liberalisering av bioteknologiloven vil føre til at surrogati vil bli neste dør som slås inn?

– Nei, jeg frykter ikke det. Fordi det må være folks eget valg om de vil hjelpe ufrivillig barnløse. Enten det er gjennom å donere egg, eller bære fram noen andres barn, mener Nyborg.

Åpenhet overfor barnet

Paret har også gjort seg opp tanker om hvordan de skal forklare barnet om eggdonasjonen.

– Vi har bestemt oss for å være åpen overfor ungen om hva som har skjedd, si at vi ønsket barn så mye at vi måtte søke hjelp. Så ønsket er dette barnet, skal vi fortelle når tida er inne.

– Hvorfor er ikke adopsjon en mulighet for dere?

– Jeg ønsker å kjenne sparkene i magen, jeg ønsker meg denne muligheten, sier hun.

Hun forklarer at det nok heller ikke er så lett for dem å få adoptere. Etter kreften ble det oppdaget en annen sykdom hos Anne Katrine, og 30-åringen er i dag uføretrygdet.

De ser bare positivt på denne muligheten til å skape seg sitt eget barn.

– Jeg bærer denne ungen fram, som næres av mitt blod, og blir barnets biologiske mor. Eventuelle uheldige genoverføringer, siden jeg har hatt kreft og har en kronisk sykdom, unngåes også.