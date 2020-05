– Helt unikt det som skjer i dag

Klokken 15 tirsdag samles hele Stortinget for å stemme over en rekke endringer i bioteknologiloven.

Loven bestemmer blant annet om det skal tilbys tidlig ultralyd slik at man kan se skader på fosteret, samt en endring som gjør at enslige kan få assistert befruktning.

I regjeringsplattformen fikk KrF vetorett mot endringer i bioteknologiloven da de gikk inn i regjering sammen med Frp.

Men etter at Frp forlot regjeringen på et senere tidspunkt, har de gått mot KrF for å få gjennomslag. Frp har nå dannet flertall med Ap og Sv.

Man trenger flertall på 85 mandater i Stortinget. Ap, Sv og Frp har 86 mandater.

For at opposisjonen ikke skal få gjennomslag for endringene, har KrF bedt om at alle stortingsrepresentanter skal stemme over forslaget. Dette gjør de med et håp om at enkeltpersoner skal stemme mot sitt eget parti.

– Aldri sett lignende

TV 2s politiske kommentator Aslak Eriksrud beskriver situasjonen som unik.

Vanligvis vet man resultatet fra en votering i Stortinget fordi man er blitt enige i partiene på forhånd.

– Dette er helt unikt og uhyre sjeldent. Jeg kan ikke huske sist vi ikke visste resultatet på forhånd. Det er så skjørt flertall at enkeltpersoner kan forandre hele politikken. Alt kan skje klokken 15 i dag, sier Eriksrud.

– Hva kan skje hvis Krf og regjeringen taper voteringen?

– Nå har det kommet flere meldinger på at personer i regjeringspartiene Venstre og Høyre kan stemme mot sitt eget regjeringsparti Krf. Om disse svikter Krf og gjør at de taper saken, kan det gi store konsekvenser og ødelegge for hele regjeringssamarbeidet fremover, så dramatisk er det, sier Eriksrud.

Stortingsrepresentanter går i mot egen regjering

Tirsdag morgen ble det kjent at to borgerlige representanter, Ketil Kjenseth (V) og nå også Riise (H), at de vil stemme for alle endringene – og med det trosser de avtalen i Granavolden-plattformen, som de har med Krf.

Både MDG og Rødt har varslet støtte til forslaget, noe som bringer flertallet til 88. Rødt er dog uenig i innretningen for eggdonasjon og vil legge fram et eget forslag om dette.

Samtidig har to representanter fra Senterpartiet varslet at de vil stemme for forslaget om eggdonasjon.