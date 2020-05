Helt siden bilen ble vist første gang, har forventingene til Fords første elektriske SUV vært enorme.

Bare i løpet av de første 24 timene etter lanseringen i fjor, hadde mer enn 1.800 nordmenn forhåndsbestilt den nye og elektriske SUV-en, som har fått navnet Mustang Mach-E.

Dette er bilen som skulle gi Ford-forhandlere over hele landet en skikkelig boost i år.

Men slik blir det ikke. Nå melder nemlig bransjenettstedet Bilnytt.no at Mustang Mach-E er utsatt til 2021.

Mustang Mach-E kommer både som standard range (med et 75 kWt batteri) og Long Range (99 kWt batteri). Sistnevnte har en anslått WLTP-rekkevidde på opptil 600 kilometer med bakhjulstrekk.

Korona-forsinkelser

– Dette er veldig kjedelig for Ford-forhandlerne som skulle få et virkelig comeback-år. BilNytt.no er kjent med at det var allokert båtlass med over 4.000 Mustang til Norge i år, nå har dette blitt skjøvet over til neste år, sier Atle Falch Tuverud som er sjefredaktør og administrerende direktør i Bilforlaget.

Helt nye Mustang Mach-E skulle etter planen komme til Norge i oktober, men mandag kveld kom meldingen til kundene som har forhåndsreservert bilen: Elbilen er forsinket.

Stengte fabrikker som følge av kronoaviruset skal være årsaken.

– Dette var veldig, veldig kjedelig, men de fem ukene fabrikken har vært stengt som følge av korona-viruset er ikke mulig å hente inn igjen, sier Arild Odden, leder i Fords forhandlerforening, til BilNytt.no.

Slik ser det ut innvendig, Ford går ikke overraskende for en stor skjerm i midtkonsollen.

Starter leveringer i 2021

Informasjonsdirektør, Anne Sønsteby i Ford Motor Norge, bekrefter også til Bilnytt at COVID-19-avbruddet ved Fords fabrikker medfører noe forsinkelser på de første leveringene.

– Vi har nå begynt å bringe driften trygt tilbake til normalt, og forventer å starte leveransene i Norge i begynnelsen av 2021, sier Sønsteby.

Etter det BilNytt.no kjenner til er amerikanske kunder først i køen, og utleveringene der begynner før nyttår. Like før fabrikken stengte ned produserte Ford de aller første prototypene av Mach-E.

Ford Mustang Mach-E: Toppmodellen er allerede utsolgt i Norge

Ladbar SUV også forsinket

I tillegg til Mustang Mach-E, er også den nye og ladbare SUVen Explorer forsinket.

I utgangspunktet skulle bilen vært på plass hos forhandlerne rundt påske. Ifølge Arilid Odden hos Ford er det ventet levering om noen uker.

– Det er ingen stor forsinkelse, men i disse tider er vi veldig utålmodige når vi har et produkt som skaper interesse, sier Odden til Bilnytt.no

10 minutter med lading – så kan den kjøre i 12 mil

Som følge av kronoasituasjonen blir også den ladbare SUVen Explorer noe forsinket.

Nå kommer Norges mest solgte pickup i ny og tøffere utgave: