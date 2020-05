Devlins (49) stemme gir tusenvis av kvinner orgasme daglig

– Alle kvinner fortjener å føle seg vakre og å få gode orgasmer. Det er hyggelig å vite at jeg, på min lille måte, hjelper til med å få dette til å skje, sier Devlin Wylde (49) til TV 2.

Etter at hans virke som såkalt «erotisk hypnotisør» i helgen ble omtalt i The Mirror, har han fått mye oppmerksomhet fra kvinner verden over.

– Hvis du for ti år siden sa til meg at jeg skulle gi 5000 kvinner orgasme daglig, hadde jeg begynt å le, sa briten til nettstedet.

– Vibrerer der den skal

Briten blir ofte kalt «kongen av lydporno», og daglig spilles lydklippene hans av tusenvis av ganger.

– Jeg er blitt fortalt at stemmen min er dyp nok til å vibrere akkurat der den skal, frekk nok til å bli slagkraftig, og sensuell nok til at kvinner kan slappe av sammen med meg, sier han til TV 2.

«Lydporno», altså erotiske eller pornografiske historier, er blitt mer og mer populært på nett, som på lydboktjenesten Storytel, på YouTube og i podcaster.

– Jeg har sett en økning på 200 prosent det siste året, og flere mennesker enn noen gang vil utforske fantasiene sine i stedet for å bare se på dem, sier Wylde.

Bygget om redskapsskur til lydstudio

Wylde står bak YouTube-kanalen «Audio Erotica» og podcasten og podcasten «Wylde In Bed: Erotic Bedtime Stories».

Ukentlig legger han ut det han beskriver som «erotiske historier som tar deg med på en reise inn i dine sanselige fantasier».

EROTISK HYPNOSE: Dette er bare noen av fortellingene og lydbøkene Delvin Wylde har lagt ut på YouTube. Foto: Skjermdump

Siden 1988 har Wylde jobbet som hypnotisør og motivator for næringslivet.

De fem siste årene har han viet all sin tid til å spille inn erotiske historier i en ombygget redskapsbod i hagen sin hjemme i Preston i Lanchshire.

– Det var etter at kjæresten min forlot meg at jeg fattet interesse for dette arbeidet, sier han.

Han forklarer at da de to var sammen, var de glade i å fortelle erotiske historier til hverandre.

Wylde forteller at han på grunn av dysleksi hadde vansker med å lese høyt fra erotiske bøker, og at han derfor begynte å dikte opp egne historier.

– Mistet kontroll over kroppen

– Det kom til et stadie hvor det å prate sexy til henne dominerte hele forholdet. En gang ryddet hun av kjøkkenbordet, og fikk orgasme bare av å høre en helt vanlig talebeskjed jeg hadde lagt igjen til henne, påstår han.

Videre sier han at kjæresten følte at hun ikke følte at hun hadde kontroll over sin egen kropp, og at hun kunne få orgasme selv når han leste opp værmeldingen.

De to gjorde det slutt, og Wylde bestemte seg for å satse på erotiske historier på fulltid.

YouTube fenomenet ASMR kan skape orgasme i hjernen:

Spilt inn på mobilen

I 2014 laget han historien «Lure Me» på telefonen sin, og la det ut på YouTube.

På kort tid hadde opptaket blitt hørt på 10.000 ganger, og Wylde sier at han fikk mange tilbakemeldinger fra kvinner som ville fortelle hvor intensive orgasmer de fikk av stemmen hans.

HÅVER INN: Devlin Wylde tjener gode penger på fenomenet. Foto: Privat

Tre måneder senere bygget han om boden i hagen sin til et lydstudio.

– Det siste året har lønnen min kun kommet fra erotiske opptak. Jeg vil ikke si hvor mye jeg tjener, men det er nok til at jeg kan leve komfortabelt, sier han.

Wylde har til sammen gitt ut 24 lydbøker, og sier at hans mest populære lydbok er lastet ned over 300.000 ganger.

Frykter stalkere

Han påstår at han på grunn av lydbøkene sine har opplevd at kvinner forfølger ham og banker på døra.

– En kvinne fløy hit helt fra Canada, og sa at jeg måtte ha sex med henne. En annen truet med å skade omplasseringshundene mine hvis jeg ikke hadde sex med henne.

Wylde sier at han vet at jobben hans er høyst uvanlig, men at han synes at den er givende.

– Jobben min er uvanlig, men jeg liker den veldig godt. Den er givende. Jeg tenker alltid på nye måter jeg kan gi kvinner tilfredsstillelse på. Hva mer kan en mann be om, sier han.

– Ingen framprovosert trend

I 2019 skrev NTB at «lydporno» markerer seg på strømmetjenestene, og at det blant over 100.000 titler på Storytel er 4500 titler som hører hjemme i kategorien «sensuelt».

Devlin Wyldes lydbok «Seduced by the Shadow» er én av titlene som ligger der.

– Dette er ingen framprovosert trend fra vår side. Det viser bare at erotisk litteratur i lydbokform er veldig populært, sa Storytel-sjef Håkon Havik til Klassekampen.

På spørsmål om hvorfor «lydporno» blir foreslått for lesere som ikke er interessert i slikt, svarte han dette:

– På et generelt nivå er dette en utfordring mange digitale tjenester har, der man har lister som styres automatisert ut fra lytterstatistikk, forklarte han.

Havik avviste at erotiske bøker er et satsingsområde og sa at de aktuelle titlene utgjør en liten del av det samlede tilbudet.

Selv om Storytel ikke har noen planer om å fjerne de erotiske bøkene fra tjenesten, jobbet de i fjor med oppdateringer som kan gjøre dem mindre synlige.

– En ting er å tilby slik litteratur, en annen ting å annonsere det. Dette jobber vi med å endre nå, sa han.