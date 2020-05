Gjert Ingebrigtsen fnyser av påstand fra Olympiatoppen-coach

De er kjent som tre av Norges best trente idrettsutøvere. Nå har triatletene Kristian Blummenfelt, Gustav Iden og Casper Stornes utnyttet korona-pandemien til å bli enda dyktigere til å løpe.

Faktisk er trioen blitt så gode at Olympiatoppen-coach Roger Gjelsvik mener de nærmer seg «Ingebrigtsen-nivået».

– De er ikke mange sekundene bak på en 5000-meter. Det er slik at de vil kjenne pusten av dem bak seg når de går i mål. Det er så nært. Og det er klart; hadde de prioritert det, så ville det ikke vært noe avstand i det hele tatt, sier Roger Gjelsvik til TV 2 Sporten.

TRO PÅ GUTTENE: Olympiatoppens Roger Gjelsvik mener triatlonlandslaget har et enormt potensiale. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Olympiatoppen-coachen viser blant annet til mandagens resultater fra et fem kilometer langt gateløp i Bergen. I ei teknisk løype vant Kristian Blummenfelt på knallsterke 13.51. Da hadde han spurtslått Marius Vedvik som i februar ble norsk innendørsmester på 3000 meter.

– Tror du virkelig at de kunne utfordret Team Ingebrigtsen, Gjelsvik?

– Jeg tror at Kristian, Gustav (Iden) og Casper (Stornes) har kapasiteten til å kunne løpe på internasjonalt nivå dersom de ville. Men de driver med triatlon, derfor blir det en begrensing med det. Men at de har kapasitet til å bli så god til å løpe, det tror jeg ja.

Gjert Ingebrigtsen. Foto: Lise Åserud

– Det er det dummeste jeg har hørt i hele mitt liv, sier Gjert Ingebrigtsen til TV 2 etter å ha blitt kjent med Gjelsviks uttalelser.

– De er ikke på samme planet en gang. Det finnes ingen som helst hold i de uttalelsene. Det avslører jo bare at han ikke har noen som helst kompetanse, bare tull, legger Ingebrigsten til.

Han mener triatletene ville kommet langt bak i en konkurranse.

– De er ikke i nærheten av Ingebrigtsen-nivå. De hadde vært en runde bak. Det er helt meningsløst å komme med en sånn uttalelse. De er kanskje topp 15 i Norge, altså i Norge. I verden kanskje topp 1000. Jakob er vel nummer fem.

– Kunne vært topp-15 i Europa

Like negativ er ikke friidrettsutøver Marius Vedvik, som til tross for ny personlig rekord med sju sekunder ble slått av triatleten Blummenfelt mandag.

– Jeg tror at dersom Kristian hadde gått inn for det, så kunne han løpt på 13.25 på 5000 meter. Da er han topp-15 i Europa, sier Vedvik.

Selv utelukker Blummenfelt å satse kun på løping. Han ville i så fall valgt sykling om han måtte velge mellom de tre triatlon-øvelsene. Samtidig mener han det er et godt stykke opp til den ypperste verdenstoppen.

– Det å gå fra 13.25 til 13 blank som Jakob (Ingebrigtsen journ. anm.) løper er ekstremt stor forskjell. Det er de sekundene som er vanskelig å ta.

Mulig NM-duell?

Likevel utelukker han ikke at kan være duket for en aldri så liten duell til høsten under NM.

– Det er en del løpere som ikke er så happy når vi sier tidene vi tror vi kan løpe på uten vi har gjort det i konkurranse. Derfor var det litt gøy å få det ut i et lokalt løp.

– Det hadde vært gøy å være med på NM. Det er kanskje en gylden mulighet i år hvis vi må være hjemme ut sommeren. Men jeg tror en 10000 meter passer oss enda bedre enn kortere distanser, sier Blummenfelt.