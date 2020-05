Tonning Riise bekrefter: Bryter med regjeringen

Kristian Tonning Riise (H) bekrefter til TV 2 at han bryter med regjeringen, og stemmer for endringene i bioteknologiloven.

- Ja, jeg kommer til å stemme i tråd med egen samvittighet. Når KrF først har gjort denne saken til et spørsmål om den enkelte representants samvittighet, så klarer jeg ikke å sitte og se på at det er utbrytere fra andre partier som vipper flertallet, mens alle i regjeringspartiene skal logre for KrF. Skulle flertallet snu likevel, så skal jeg i hvert fall kunne leve med at jeg har gjort mitt, skriver Høyre-politikeren i en melding til TV 2.

Det har vært knyttet spenning til hva Høyre-representanten ville bestemme seg for å stemme under dagens historiske votering.

– Det er blitt en sak om samvittighet, og KrF sin samvittighet er ikke bedre enn andres, sier Tonning Riise til TV 2.

Største endringene noensinne

Det er duket for en politisk thriller i dag, når det stemmes over de første endringen i bioteknologiloven siden den kom for 16 år siden.

Dette er de viktigste endringene som Stortinget skal ta stilling til:

* Eggdonasjon skal bli tillatt

* Assistert befruktning skal bli tillatt for enslige

* Tidlig ultralyd og blodprøven NIPT skal gjøres tilgjengelig for alle. Testen gjør det mulig å avlese mulige kromosomfeil som Downs syndrom tidlig i svangerskapet.

SV, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har flertall med 86 representanter. Det kreves 85.

Trosser egen regjering

Både MDG og Rødt har varslet støtte til forslaget, noe som bringer flertallet til 88. Rødt er dog uenig i innretningen for eggdonasjon og vil legge fram et eget forslag om dette.

Samtidig har to representanter fra Senterpartiet varslet at de vil stemme for forslaget om eggdonasjon.

I tillegg varsler altså to borgerlige representanter, Ketil Kjenseth (V) og nå også Riise (H), at de vil stemme for alle endringen – og med det trosser de avtalen i Granavolden-plattformen.

– Jeg har bestemt meg for å stemme for endringene i bioteknologiloven. Det er på tide at vi åpner for denne liberaliseringen, sier Kjenseth til TV 2.

– Noen i Venstre må være på riktig side av historien, både for historien og fremtiden, sier han videre.

Avtroppende partileder Trine Skei Grande sier til TV 2 at hun ikke ringte Kjenseth i går for å forsøke å få ham til å være lojal mot Granavolden-plattformen



– Ketil ringte meg i går. Jeg ga ham noen gode argumenter for å holde avtalen vi har inngått med de andre regjeringspartiene, men sa samtidig at dette var en beslutning han selv måtte ta, sier Skei Grande til TV 2.



– Har det vært noen reaksjoner fra andre i Venstre på at han har valgt å bryte med resten av partiet?



– Nei. Dette er Venstre, sier Skei Grande.