Historiske endringer: Assistert befruktning for enslige og eggdonasjon blir tillatt i Norge

Stortinget vedtar i ettermiddag de største endringene i bioteknologiloven på 16 år.

Først ut var endringene i loven knyttet til assistert befruktning for enslige. Med 89 mot 80 stemmer har Stortinget vedtatt at det skal bli lov med assistert befruktning for enslige i Norge.

Dette var punktet i pakken om endringer i bioteknologiloven det knyttet seg størst spenning til etter at tre Fremskrittsparti-representanter varslet at de her ville stemme med regjeringen.

– Flertallet er større en vi trodde. Det viser bredden og at det er bredt forankret i Stortinget, sier Tuva Moflag i Arbeiderpartiet.

GLAD GJENG: Ap-leder Jonas Gahr Støre, SV-leder Audun Lysbakken og Siv Jensen (Frp) jublet etter endringene i loven. Foto: Vidar Ruud

Hun har spikret enigheten på Stortinget med Nicholas Wilkinson (SV) og Åshild Bruun-Gundersen (Frp).

– Et stort fremskritt for mange personer i Norge, sier Siv Jensen til TV 2.

Ja til eggdonasjon

Stortinget har vedtatt at det skal bli tillatt med eggdonasjon i Norge med 94 mot 75 stemmer.

Sæddonasjon har vært tillatt i 90 år, mens Norge hittil har hatt et forbud mot å donere egg. Norge har vært i særstilling i Europa, siden det er tillatt i alle EU-land, med unntak av Tyskland, skriver NTB.

Tidligere i år gikk også Bioteknologirådet inn for at Norge bør tillate eggdonasjon på linje med sæddonasjon.

Ja til tidlig ultralyd

Stortinget har vedtatt at det åpnes for tidlig ultralyd til alle før uke 12.

Det kan avdekke alvorlig sykdom eller skade hos fosteret, blir et tilbud til alle kvinner i første trimester gjennom den offentlige svangerskapsomsorgen.

Det ble også åpnet for NIPT-testen. En blodprøve som kan avdekke alvorlig sykdom hos fosteret tillates og tilbys: Stortinget ber regjeringen sørge for at NIPT tilbys alle kvinner som har krav på fosterdiagnostikk, eller ved funn på tidlig ultralyd med tilleggsundersøkelser, uavhengig av kvinnens alder. Stortinget ber regjeringen sørge for at NIPT blir tillatt å utføre i Norge for alle gravide kvinner.

KrF-smell

Flere av endringene Stortinget nå vedtar vekker harme i Kristelig Folkeparti, som fikk veto mot endringer i bioteknologiloven da de gikk inn i regjering sammen med Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre.

– Jeg beklager vedtaket, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

Han mener det er alvorlig at representanter i regjeringspartiene brøt enigheten i regjeringsplattformen. Han vil likevel ikke gå ut av regjering.

– Et verdiparti som KrF trengs fremover, sier Ropstad.

TV 2 kunne allerede klokka 12.00 varsle at det gikk mot nederlag for Kristelig Folkeparti.

Flertallet utfordret

Voteringen kom etter en mange timers lang debatt, der flertallet ble utfordret fra mange fronter.

ADVARTE: Helseminister Bent Høie (H). Foto: Vidar Ruud

Helseminister Bent Høie (H) gikk på talerstolen og advarte mot flere av endringene.

– Dette er forslag som ikke er tilstrekkelig utredet. Bryter med måten vi innfører nye lover på og det bryter med prioriteringsprinsippene vi har fastlagt, sa Høie.

Helsepolitisk talsperson fra Høyre Sveinung Stensland utfordret budsjettpartner Frp på om det var dette de ville bruke sin politiske kapital på i budsjettforhandlingene.

- Tidlig ultralyd og blodprøven NIPT kommer til å kreve store summer å få plass. Er dette den viktigste helsesaken for Frp i budsjettene framover? Vil Frp prioritere denne saken over eldreomsorg, for eksempel?

Saksordfører fra Frp Åshild Bruun-Gundersen var ikke nådig i sin svarreplikk.

– Jeg mener det er uverdig hvordan representanten fra Høyre mener en skal tilbakeholde informasjon fra bekymra gravide, svarte Bruun-Gundersen.