Mads Hansen (36) blir Farmen-programleder

Helt siden februar, da Gaute Grøtta Grav (41) ga seg som programleder, har TV-tittere spekulert i hvem som skal ta over den ikoniske rollen.

Svaret kom 27. mai, og det viste seg å være den tidligere fotballproffen Mads Hansen.

Familiefaren sier spøkefullt at dersom folk skal beskrive ham med et ord, så velger de ordet «gårdsbruk».

– Det kommer vel neppe som noen overraskelse på noen at jeg er den nye programlederen for Farmen! Men spøk til side: Dette er en av de mest prestisjefylte TV-jobbene i Norge.

Hansen sier han ikke er ute etter å kopiere forgjengeren.

– Jeg har sett utallige timer med Farmen opp gjennom årene, og jeg er veldig stolt og smigret over å få denne muligheten. De som forventer en Gaute 2.0 blir nok skuffet, for det er viktig for meg å beholde min egen personlighet oppi alt dette.

I videoen øverst i saken, sier 36-åringen at han skal forme programlederrollen etter egen væremåte.

– De som hater det, får la være å se på. Så håper jeg at de fleste fortsetter å se på, for jeg tror og håper at dette blir bra.

TV-kjendis

Hansen la opp som Mjøndalen-spiller i 2018, men har jobbet med TV både før og etter dette.

I 2014 ledet han og Mjøndalen-kompisen Christian Gauseth TV 2-serien «2 mot 1». De siste årene har han blitt en kjent profil i «Spårtsklubben» på VGTV, med Ida Fladen, Jon Martin Henriksen og Erik Follestad.

Programredaktør Kathrine Haldorsen er glad for å ha Hansen tilbake som programleder i TV 2.

– Vi er utrolig glade for at Mads ønsker å vise at han kan lede en av TV 2s største realitysatsninger og ser frem til at han skal lede Farmen på våre skjermer i høst!

Bråkmaker

For mange er Hansen kjent som en bråkmaker i influencer-miljøet, som arresterer bloggere som etter hans mening skaper kroppspress eller er dårlige forbilder.

Hansen ga ut låten «Sommerkroppen» i mai 2018, som blant annet handler om kropp- og skjønnhetspress. Etter to dager gikk låten til topps på norske Spotify-lister, og senere vant den en Spellemann-pris.

Haldorsen mener at disse egenskapene gjør ham til en god match for TV 2.

– Mads er et stort forbilde for unge som tør å stå i viktige samfunnsdebatter. I tillegg er Mads en vinnerskalle med et enormt rettferdighetsprinsipp, og akkurat det kan komme godt med når han blant annet skal dømme tvekampene på Farmen. Vi ønsker Mads velkommen som programleder på TV 2 og gleder oss til at han skal få møte deltagerne på Farmen-gården til høsten.

Produksjonen av neste sesong av Farmen starter i slutten av juli.

KJENDIS: Gaute Grøtta Grav ble kjent over natten da han deltok i Farmen i 2001. Foto: Tom Hansen

Tar over stafettpinnen

Gaute Grøtta Grav vant den første sesongen av Farmen i 2001. Dette ble starten på et langt programleder-eventyr, da han tre år senere fikk han jobben som programleder for TV 2s flaggskip.

Denne jobben hadde han i 13 sesonger og over 500 episoder. Da han ble spurt om hvorfor han sluttet, var en av årsaken at han hadde fått andre tilbud.

– Jeg slutter med Farmen nå, og gleder meg til å jobbe med andre prosjekter fremover, sa han til TV 2 i februar.

Grøtta Grav har også en spennende tid i møte på hjemmefronten, da han og kjæresten Cathrine Montero Moen (29) venter barn.

Freestylekjører Tiril Sjåstad Christiansen (25) vil for øvrig fortsette å være programleder for kjendis-versjonen av programmet.