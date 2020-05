Se og Hør: Sjaman Durek truer ekskjæresten med millionsøksmål

Se og Hør skriver tirsdag at den selverklærte sjamanen forsøker å hindre ekskjæresten Hank Greenberg (48) i å snakke om Verrett og forholdet deres.

Foranledningen skal være et tidligere intervju med bladet, hvor Greenberg blant annet omtalte Verrett som voldelig.

MEDIESIRKUS: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett på vei inn «God Morgen Norge» sitt studio på Aker Brygge i Oslo. Foto: Scanpix

«Alvorlige og falske beskyldninger»

Ifølge nettstedet har Greenberg mottatt et brev fra den amerikanske stjerneadvokaten Richard Gora i advokatfirmaet Gora LLC.

I brevet truer han ifølge nettstedet med søksmål hvis Greenberg kommer med flere påstander om ham:

«Siden Shaman Durek inngikk sitt forhold til prinsesse Märtha Louise, har han opplevd en serie alvorlige og falske beskyldninger mot seg selv. Hvis du nekter å overholde dette, vil vi bli tvunget til å reise søksmål mot deg», heter det i brevet.

Det kommer tydelig frem i brevet at han vil bli saksøkt for millioner av dollar dersom han bryter med veiledningene.

Märthas signatur

Brevet skal være signert med både Durek Verrett og Märtha Louise.

Nettstedet skriver at det trolig aldri har skjedd før at et medlem av den norske kongefamilien har samtykket til et slikt brev mot en enkeltperson.

Hank Greenberg ønsker ikke å kommentere brevet han har mottatt.

Prinsesse Märtha Louise har fått mulighet til å uttale seg via sin manager, Carina Scheele Carlsen, men har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Det har heller ikke Durek Verrett.

Prinsesse Märtha Louise og sjaman Durek snakker ut:

Forslag til taushetsavtale

Også tidligere har den selverklærte sjamanen forsøkt å true Hank Greenberg til taushet.

Ifølge VG sendte Verrett få dager etter at han landet i Norge, og satte igang et mediesirkus uten sidestykke, en e-post med forslag til en såkalt taushetsavtale.

En slik avtale krever at Greenberg holdt tett om private møter og omgang med Verrett, samt andre ansatte i Verretts selskap Ohana Productions LLC.