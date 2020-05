Frp-politiker var i tvil: – Ropstad sin skremselspropaganda avgjorde

Frps Morten Ørsal Johansen var lenge i tvil om han skulle stemme for eller mot liberalisering av bioteknologiloven. KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har provosert han så mye, at han nå stemmer sammen med flertallet i partiet.

– Jeg var lenge i tvil, men det som har fått meg til å bestemme meg var Ropstad skremselspropaganda. Han slår bombastisk fast at vi får et sorteringssamfunn. Det stemmer ikke, sier Ørsal Johansen til TV 2.

KrF har jobbet til siste øyeblikk for å stanse opposisjonen og har kalt inn alle 169 stortingsrepresentantene til avstemmingen. KrF har også bedt Frp-representanter om å stemme mot flertallsforslagene fra eget parti.

Dette er de viktigste endringene som Stortinget skal ta stilling til:

* Eggdonasjon skal bli tillatt

* Assistert befruktning skal bli tillatt for enslige

* Tidlig ultralyd og blodprøven NIPT skal gjøres tilgjengelig for alle. Testen gjør det mulig å avlese mulige kromosomfeil som Downs syndrom tidlig i svangerskapet.

SV, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har flertall med 86 representanter. Det kreves 85.

– Det Frp, SV og Ap her gjør, er å åpne opp for et sorteringssamfunn der det systematisk letes etter barn som er annerledes før de blir født. Vi tror på at det skal være mulig å få nok representanter i Stortinget med oss mot disse radikale endringene, har KrF-leder Ropstad tidligere uttalt.



Både MDG og Rødt har varslet støtte til forslaget, noe som bringer flertallet til 88. Rødt er dog uenig i innretningen for eggdonasjon og vil legge fram et eget forslag om dette.