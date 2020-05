Supporterstyret trekker seg om Forren blir sagt opp

Molde-spilleren Vegard Forren la mandag kortene på bordet og innrømmet at han over lengre tid har slitt med spillavhengighet.

32-åringen skal blant annet ha lånt penger fra Moldes botkasse. Pengene ble brukt for å nedbetale spillegjeld.

Disse problemene har ført til at Vegard Forren mandag var i møte med ledelsen i Molde vedrørende fremtiden i klubben.

Tornekrattet, Moldes supporterklubb, støtter midtstopperen. De går samtidig hardt ut mot hvordan klubben har taklet Forren-saken på.

«Tornekrattet støtter Vegard Forren 100% og står bak han som spiller og ansatt i Molde Fotballklubb. Vi er imponert over hans mot i denne saken, ved å blottstille seg og sin sykdom på denne måten. Molde Fotballklubbs behandling av Vegard Forren i løpet av de siste månedene er noe vi ikke kan akseptere. Skulle det vise seg at det blir en oppsigelse, trekker et enstemmig styre i Tornekrattet seg», skriver supporterklubben i en pressemelding.

– Vokser i vår anseelse

Tornekrattet-leder Eva-Brit Mauseth, som er søster av Forren-rådgiver Sverre Mauseth, mener midtstopperen er tøff som står frem med sin historie.

TAR FORRENS PARTI: Eva-Brit Mauseth oppfordrer Molde til å hjelpe Vegard Forren.

– Vi har et hjerte for Vegard fra før. Det at han er så ærlig og blottlegger seg sånn som han gjør, gjør at han vokser i vår anseelse. Som supporterleder vet jeg at jeg har veldig støtte i mitt styre med tanke på å støtte Vegard offentlig, sier hun.

– Vi har en legendevegg på stadion, der de fleste er borte fra klubben. Vegard var den første spilleren som kom på veggen mens han fortsatt var i klubben. Det sier litt, fortsetter hun.

Mauseth reagerer på hvordan Molde har opptrådt i Forren-saken.

– Vi er klar over at det er et problem i mange idretter, ikke bare i fotballen. Å blottlegge seg slik er et eksempel til etterfølgelse, for kanskje det kan hjelpe andre til å stå frem. Det hjelper absolutt ikke andre til å stå frem hvis han skal bli behandlet slik. Det har vært en prosess mot Vegard internt i klubben. Jeg har bare én ting å si: Man sparker ingen som ligger nede, sier hun.

Bortsett fra Mauseth består Tornekrattet-styret av styremedlemmene Randi Merete Heder, Grete Kvadsheim, Vebjørn Hjelmseth, Jo Mattias Smenes og Bjørn Olav Andersen. Varamedlemmer er Ronny Stamsvik og Anette Sæther.

TV 2 har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Molde-direktør Ole Erik Stavrum, men han har ikke svart på våre henvendelser.