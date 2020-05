Kunstig hjerte operert inn i dansk pasient: – En milepæl

For første gang har et helt kunstig hjerte blitt operert inn i en dansk pasient. Landet er det tredje i verden til å gjennomføre et slikt inngrep. Norsk hjertelege kaller transplantasjonen et gjennombrudd på feltet.

Leger på Rikshospitalet i Danmark har for første gang i Danmark operert et helt kunstig hjerte inn i en pasient.

– Det er en milepæl for hjertemedisinsk klinikk på Rikshospitalet, sier Finn Gustavsson, som er overlege på avdelingen og professor med spesialisering innenfor avansert hjertesvikt og transplantasjon til dansk TV 2.

Han sier det gir håp til en gruppe av pasienter, som de tidligere ikke har kunnet hjelpe.

Også den norske hjertelegen Einar Gude, som jobber på Rikshospitalet i Oslo, har fått med seg den vellykkede operasjonen. Han sier de kjenner hjertemiljøet i København godt og de er svært kompetente og faglig dyktige.

– Dette er ekstremt god innovasjon med utrolig god teknologi, sier Gude til TV 2.

Ikke gjennomført i Norge

Gude sier denne pumpen erstatter hele hjertet og brukes når både høyre og venstre hjertehalvdel svikter. Det kalles Total Artificial Heart (TAH) hvilket kan oversettes med «helt kunstig hjerte».

Han følger utviklingen på feltet tett.

– TAH har blitt utviklet over mange år og har mange funksjoner. Dette er et større kirurgisk- og biologisk inngrep der systemet skal balanseres på høyre og venstre side. Man klipper ut hjerte og erstatter det med et kunstig et, sier hjertelegen.

Han forklarer at de i Norge ikke har gjennomført en slik transplantasjon, men noen tilsvarende, der de har operert inn to hjertepumper, i stedet for et kunstig hjerte.

– I Norge har vi gjennomført fire lignende operasjoner, men vi har benyttet oss av to uavhengige pumper som opereres inn på henholdsvis høyre og venstre side. Disse må styres avhengig av hverandre og hjertets eventuelle restfunksjon. Den ene pasienten har gått med denne løsningen i snart 10 år, noe som er veldig bra, sier Gude.

HJERTE: Danmark er det første landet i Nord-Europa til å transplantere verdens mest avanserte, kunstige hjerte inn i en pasient. Tidligere har Tjekkia og Kasakhstan gjort operasjonen på 12 pasienter. Foto: Bertrand Guay / AP / NTB scanpix

Stort kirurgisk inngrep

Hjertelegen sier dette er et behandlingsalternativ forbeholdt en veldig liten pasientgruppe, for trenger man inngrepet er man veldig syk.

– Hjertetransplantasjon er den ideelle behandlingen og et begrenset gode for en selektert pasientgruppe. Det er utført til sammen 1000 hjertetransplantajoner i Norge. Det er mange ting som gjør at man ikke alltid kan gjøre en transplantasjon på direkten, sier Gude.

Han forteller at pasientene kan være så kritisk syke at man ikke har tid til å vente på et donorhjerte, eller har svikt i andre organer som lever, nyre og lunger.

– Med hjertepumpe som forbedrer sirkulasjonen kan disse organene komme seg og pasienten kan transplanteres når de og ikke minst pasienten har kommet seg. Da kan vi vente på et hjerte som passer pasienten best mulig i alder, størrelse og genetisk, sier han.

Han sier at ikke alle pasienter vil tåle å gå gjennom et slikt inngrep.

– Et kunstig hjerte, eller hjertepumpe kan tjene kritisk syke hjertepasienter noen år hvis alt går bra, men det er et stort kirurgisk inngrep, sier hjertelegen.

Satses tungt

Han forklarer at disse hjerte-erstatterne må reguleres kunstig fra utsiden etter etter kroppens behov for blodfosyning. Det kunstige hjerte fra Carmat, skal klare å regulere noe av dette automatisk.

– Det er ingen tvil at dette er et område det satses enormt på. Karmat, som ble brukt i Danmark, har vært under utvikling siden 1993. Så gikk det en periode uten at mye skjedde, før arbeidet igjen ble intensivert i 2008, sier han.

– Fordelen med Carmat er at den benytter en del biokompatibelt materiale, noe som kroppen reagerer mye mindre mot en materiale av metall. Det hindrer blant annet blodpropper, sier Gude.

Gjennombrudd

Hjertelegen sier til TV 2 at man kan se på dette som et av mange gjennombrudd på feltet.

– Alle disse utviklingstrinnene er en forbedring av tidligere modeller. Det ligger nitidig testing bak alle disse modellene, og det er et ekstremt krevende felt å jobbe i, sier Gude.

Men om det er en modell de ikke har tenkt å benytte i Norge med det første.

– Dette er en stor operasjon, pumpen må balansere mellom trykk og volum. Man må unngå at pasienten får blødninger og blodpropp, og det er en svært syk pasientgruppe før operasjonen. Hva som er best av to pumper inn i et bevart hjerte eller å erstatte hele hjertet er ikke lett å si, sier han.