– Barn kan kveles av munnbindene

En japansk forskergruppe advarer mot at barn, som er under to år gamle, bruker munnbind mot koronaviruset.

Helseeksperter verden over har anbefalt bruk av munnbind, for å begrense spredning av koronaviruset.

En barnelegeforening i Japan har derimot advart foreldre mot å bruke munnbind på de minste barna sine.

– Munnbind kan gjøre det vanskelig for barna å puste, da de har smalere luftveier. Vi bør stoppe bruken av munnbind på barn som er under to år gamle, sier foreningen ifølge Reuters.

Foreningen sier videre at svært få barn blir alvorlig syke av viruset, og at de fleste barna også blir smittet av familiemedlemmer, samtidig som det nesten ikke er noen smitteutbrudd på skoler eller i barnehager.

Den amerikanske barnelegeforeningen har også advart mot at unge barn bruker plagg av tekstil som dekker ansiktet.

Forvirring

Det europeiske smittevernbyrået ECDC har tidligere bedt alle medlemslandene, deriblant Norge, å anbefale bruk av munnbind til befolkningen.

Det er stikk i strid med Folkehelseinstituttets (FHI) anbefalinger.

– Det er godt kunnskapsgrunnlag for at munnbind er nyttig hvis man er i kontakt med en syk pasient. Men de som er syke, skal ikke gå ute i samfunnet. Det er heller ingen kunnskapsgrunnlag for å si at du ikke kan bli smittet hvis du er frisk og bruker munnbind, sa fagdirektør Frode Forland tidligere i vår.

FHI: – Ikke for barn

Spesialist i barnesykdommer ved FHI, Margrethe Greve-Isdahl sier til TV 2 at bruk av munnbind på barn kan øke risikoen for smitte.

– Det er slik at små barn vil vanskelig akseptere å bruke munnbind, og ofte ta seg til ansiktet for å fjerne eller justere munnbindet. Det kan øke berøring av ansiktet, og vil motvirke en eventuell effekt av munnbind, forteller Greve-Isdahl, til TV 2.

– I tillegg tilsier kunnskapen vi har til nå at barn i mindre grad enn voksne blir smittet og syke av koronaviruset. Det er altså ikke grunnlag for å anbefale bruk av munnbind på barn, fortsetter hun.

Hun sier videre at barns ansikt som hovedregel ikke skal dekkes til.

– Små kropper har små luftveier. Det er aldri anbefalt å dekke til ansiktet til spedbarn med tepper, kosekluter, eller lignende – det kan hindre luftinntak og gi overoppheting, og barn i denne alderen vil i mindre grad kunne gi beskjed eller selv fjerne det som hindrer fri pust.

Lite forskning

Overlege i FHI, Preben Aavitsland, har tidligere sagt til TV 2 at det er lite forskning og kunnskap om hvor god smitteeffekt bruk av munnbind ute i samfunnet egentlig har.

– Vi ser at munnbind teoretisk sett kan virke, men samtidig er det noen viktige ulemper: Vi frykter at folk med symptomer kan fristes til å gå ut med munnbind i den tro at de da ikke kan smitte andre. Vi frykter at folk med munnbind føler seg så trygge at de neglisjerer de andre rådene. Og vi frykter at folk med munnbind tar seg til ansiktet oftere og dermed bringer virus fra hendene og inn i munn eller nese, sier han.

Aavitsland forteller at FHI ikke har sjekket begrunnelsen til de få europeiske landene som anbefaler munnbind for alle.

– Vi synes det er vanskelig å gi en sterk anbefaling om å benytte munnbind når vi ikke vet om det er nyttig.