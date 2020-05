– Tror Klopp ser på dette som en skikkelig utfordring

Når Premier League starter opp igjen, blir det uten tilskuere.

Flere ganger de siste ukene har Liverpool-manager Jürgen Klopp bedt om mindre fokus på de tomme tribunene som venter stjernene i comebacket.

Tidligere har Klopp forsøkt å oppildne publikum og bruke støtten fra fansen på Anfield til lagets fordel. Britiske myndigheter har tidligere gjort det klart at det trolig ikke kan komme tilskuere på stadion før neste år.

– Jeg tror Klopp har bestemt seg for å takle dette. Sånn står han for meg. Han graver seg ikke ned fordi at de mister «edgen». Tvert imot tror jeg at Klopp ser på dette som en skikkelig utfordring, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker i Premier League-podkasten.

12. juni nevnes som en mulig dato til å starte opp Premier League igjen.

– Handler ikke kun om managerne

Alsaker lar seg fascinere over oppgavene som nå venter managerne.

– Alle Premier League-managerne kan coache i større eller mindre grad og de har ulike metoder, men her står alle sammen overfor den samme greien. Hvem klarer å skape atmosfæren, miljøet og stemningen på trening, men også intensiteten og tilrettelegge sånn at spillerne får et tilbud tilnærmet det som er vanlig? Der tror jeg det er stor forskjell på managerne, sier TV 2-kommentatoren.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt er enig med Alsaker.

– Det handler ikke kun om managerne, men også om organiseringen av en klubb. Hva slags ressurser har de å spille på? Liverpool har eiere med idrettskunnskap og bygget opp en struktur, og så er det en analysegjeng det går mange rykter om hvor bra den faktisk er. De har hentet inn en innkasttrener. Det betyr noe. Organisasjon er undervurdert, sier han.

– Når du ser på West Ham, nytter det ikke å bruke mange milliarder når strukturen bak laget er for dårlig, sier den tidligere Tottenham-målvakten.

Thorstvedt: – Det blir show å se

Thorstvedt mener spillerne ikke kan bruke energi på tomme tribuner.

– Når du er utpå der er ballen det viktige og den du konsentrerer deg om. Jeg husker jeg spilte en kamp borte mot Everton foran 35.000 tilskuere. Dagen etter spilte jeg landskamp på Ullevaal foran 3.500. Wow, det merket man veldig, men det var litt show også, sier Erik Thorstvedt, og fortsetter:

– Jeg er motstander av at alt alltid skal være likt for alle. Det er ikke idrett. Du må tåle det du får servert, og ikke ta vekk alle humper i veien, for da er det ikke gøy. Å spille uten tilskuere vil noen takle bedre enn andre. Hva slags kraft kan man skape internt? Hvordan jobber idrettspsykologene som er tilknyttet de fleste? Hvordan gjør lagene oppvarmingen til å skape et fokus uten å være avhengig av påfyll fra publikum? Det blir show å se.

Forrige uke startet Premier Legaue-klubbene opp med treninger i mindre grupper igjen. Det var første fase på vei mot å starte opp ligaen igjen. 16. mai ble Bundesliga den første av de store i Europa til å komme i gang etter koronapausen. I helgen fikk La Liga grønt lys til å starte opp 8. juni.