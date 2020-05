Leirstein vurderer å gå mot Frps syn om assistert befruktning for enslige

– Mitt utgangspunktet i alle saker, inkludert bioteknologiloven, er at jeg stemmer sammen med Frp, og jeg forholder meg til Frps program som jeg er innvalgt på, sier han til NTB.

– Det er kun ett punkt i det som skal stemmes over i dag, som ikke er omtalt i programmet, og det er assistert befruktning for enslige. Derfor vil jeg vurdere å stemme etter egen samvittighet her, sier han.

Leirstein er i dag uavhengig representant på Stortinget.

– Utgangspunktet bør være at man tilrettelegger for at alle barn skal kunne vokse opp med en far og en mor. Barn har også rettigheter, ikke kun voksne. Så jeg vil høre dagens debatt og ta en endelig beslutning når vi voterer, sier han.

