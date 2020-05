Brasil holder fast ved hydroksyklorokin

President Jair Bolsonaro har, i likhet med sitt amerikanske motstykke Donald Trump, trukket fram hydroksyklorokin og klorokin som effektive i behandling mot det nye koronaviruset.

En studie publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet fredag antydet imidlertid at bruk av legemidlene faktisk øker risikoen for at pasienten dør.

– Vi forblir rolige, og det vil ikke bli noen endring, sa Mayra Pinheiro fra helsedepartementet mandag.

Hydroksyklorokin brukes vanligvis mot autoimmune sykdommer, mens klorokin ofte brukes mot malaria. Tidligere studier i Kina og Frankrike ga håp om at legemidlene kunne være effektive mot koronaviruset, noe som førte til at flere regjeringer kjøpte inn store mengder.

Pinheiro setter spørsmålstegn til studien fra The Lancet, som analyserte de medisinske journalene til 96.000 pasienter, fordelt på hundrevis av sykehus.

– Det var ikke en klinisk test. Det var bare et datasett hentet inn fra forskjellige land. Det oppfyller ikke kriteriene til en metodisk akseptabel studie, som kan virke som en referanse for ethvert land i verden, inkludert Brasil, sa hun.