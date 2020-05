To ungdommer kjørte flere kilometer i stjålet hjullaster

Klokken 05.00 fikk Vest politidistrikt melding om et litt uvanlig syn.

– En bilist ringte inn og sa at han kjørte bak en liten anleggsmaskin. Sjåføren reagerte på at kjøringen var vinglete og at maskinen hele tiden var borti autovernet, sier operasjonsleder Terje Magnussen.

Politiet rykket ut og oppdaget to ungdommer som kjørte en hjullaster. Da hadde de kjørt rundt seks kilometer fra Arna stasjon til Haukeland.

14-åring bak rattet

Det var en 14 år gammel gutt som kjørte hjullasteren, mens en 15 år gammel jente var passasjer. Begge er fra bergensområdet.

– Det skal også være litt alkohol i bildet, sier Magnussen.

Ungdommene opplyser at de har stjålet maskinen fra Arna stasjon og kjørt den vekk derfra.

– Begge ungdommene erkjenner det som har skjedd, sier operasjonsledere.

Aldri opplevd dette

Operasjonslederen sier at det var et ganske unikt oppdrag for politiet.

– Jeg kan ikke huske å ha stoppet ungdommer på en stjålet hjullaster før, sier Magnussen.

Han sier at politiet nå undersøker saken og skal følge opp ungdommene.

– Det er ikke bra at de kjører rundt i en hjullaster, fordi skuffen foran på maskinen kan gjøre en del skade. Politiet vil følge opp saken, sier Magnussen.