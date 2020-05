Frykter internettfriheten ryker – Enorm interesse for å omgå lov

Bedrifter som lar en sikre seg mot avlytting av internettbruk opplyser om eksplosiv interesse i Hongkong etter at en ny og streng sikkerhetslov ble lagt frem.

Etter flere måneder med få demonstrasjoner i Hongkong blusset konflikten opp igjen i helgen, etter at myndighetene i Beijing la frem et forslag til en ny sikkerhetslov som vil drastisk endre regionens status, skriver BBC.

Over 180 arrestert

Søndag ble over 180 personer arrestert tusenvis demonstrerte, opplyser politiet i Hongkong, og politiet brukte både tåregass og vannkanoner for å bryte opp folkemengdene. Målet med det nye lovverket er ifølge John Lee, regionens sikkerhetssjef, å takle det han omtaler som økende grad av terror.

– Volden i Hongkong har eskalert, og det har vært mange tilfeller der det har vært brukt eksplosiver og ekte skytevåpen, uttalte han mandag.

– Terror vokser frem i byen, og hendelsene skader nasjonal sikkerhet, følger han opp.

Hongkong, som tidligere var en britisk koloni, ble igjen en del av Kina i 1997, håndheves av ideen «ett land, to systemer», og har hatt høy grad av selvråderett og ytringsfrihet. Det har også inkludert ubegrenset tilgang til internett-tjenester som Google, Facebook og Twitter, noe man ikke har på fastlandet, skriver Reuters.

Det frykter mange vil endre seg nå, noe leverandører av VPN-tjenester legger godt merke til. Ifølge nettvett.no vil man gjennom å bruke en slik tjeneste få datatrafikken kryptert før den forlater PCen eller mobilen. Informasjonen vil så sendes til en server et annet sted, hvor den dekrypteres og forlater serveren til det tiltenkte målet som om PC-en din skulle ha befunnet seg der.

Ser eksplosiv vekst

Ifølge Reuters har interessen for slike tjenester seksdoblet seg siden lovforslaget ble lagt frem sist torsdag, og ifølge selskapet Atlas VPN har både antall installeringer hos dem og antall søk som inneholder «VPN» mangedoblet seg.

– Om Hongkong faller under de samme digitale begrensingen som kinesiske borgere i fremtiden, så kan vi forvente at dette øker ytterligere, sier Rachel Welch i selskapet til Reuters.

Ifølge nyhetsbyrået vil det nye lovverket, om det blir stemt gjennom av parlamentet i Kina, også gi landets etteretningstjeneste mulighet til å sette opp baser i Hongkong.

USAs utenriksminister Mike Pompeo er blant politikerne som har vært kritisk til det nye lovforslaget, og har omtalt det som «dødsstøtet» for friheten i byen. Storbritannia, Australia og Canada har også vært kritiske, skriver BBC.

Demonstrasjonene i Hongkong begynte sommeren 2019, da det ble lagt frem et lovforslag, som senere ble lagt på is, om at innbyggerne i Hongkong kunne utleveres til Kina.