Borgermester raser mot Bolsonaro: – Vennligst hold kjeft og hold deg hjemme

Borgermesteren i den brasilianske byen Manaus, som har over to millioner innbyggere, er rasende på landets president Jair Bolsonaros håndtering av koronaviruset.

– Jeg skjønner ikke hvordan en mann med så lave kvalifikasjoner har greid å bli president i et land med 210 millioner innbyggere, sier Arthur Virgilio Neto i et intervju med CNN.

Det siste døgnet har det blitt registrert 11.687 nye smittetilfeller og 807 nye dødsfall i Brasil. Dette er ifølge nyhetsbyrået Reuters første gang landet melder om flere dødsfall i løpet av ett døgn enn USA, som har registrert 620 dødsfall.

Søndag gikk Brasil forbi Russland på Johns Hopkins Universitys smittestatistikk, og er nå det 2. hardest rammede landet i verden.

Rasende etter lydklipp

Borgermester Neto har tidligere uttalt at Manaus slet så med å håndtere mengden dødsfall at de måtte ta i bruk massegraver. Hva presidenten synes om borgermesterens uttalelse, ble gjort offentlig kjent tidligere denne uken, da landets høyesterett sørget for at et lydklipp ble frigjort.

Der omtaler Bolsonaro, som er havnet på kant med store deler av landets guvernører og borgermestere, Neto som en «jævla drittsekk». Da CNN spør hva han synes om den uttalelsen, er svaret klart:

– Vennligst hold kjeft og hold deg hjemme, sier Neto.

– Trekk deg, trekk deg. Du styrer ikke Brasil, sier han videre.

Har endret tone

Ifølge CNN var det mandag registrert over 39.000 smittetilfeller og 1.182 dødsfall i Manaus, som ligger ved Amazonas. Ifølge nyhetskanalen frykter man at de reelle dødstallene er langt høyere. Borgermesteren sier han anser presidenten som delansvarlig for dødsfallene.

MANGE DØDE: I Manaus i Brasil har antallet døde steget betraktelig under koronaviruset. Ifølge CNN frykter man at antall dødsfall som har skjedd som følge av koronaviruset er betraktelig høyere enn den offisielle statistikken. Foto: Michael Dantas

President Bolsonaro har tidligere omtalt viruset som en mild form for influensa, og har ved flere anledninger demonstrert mot tiltakene til landets guvernører, men har ifølge CNN endret tonen noe den siste tiden, og snakker i større grad om de økonomiske konsekvensene tiltakene vil ha for økonomien.

Verdens helseorganisasjon advarte Brasil mandag om å gjenåpne økonomien før en har kapasitet til å gjennomføre nok tester. Joao Doria, som er guvernør i landets økonomisk mektigste delstat Sao Paoulo, har nylig uttalt at en full nedstenging ikke er aktuelt for dem, og at de vil lette på tiltakene neste uke.

– Fryktelig ironi

Tirsdag trer et nytt tiltak om reisenekt fra Brasil til USA i kraft. Tiltaket skulle egentlig tre i kraft to dager senere, men ble senere fremskyndet av Det hvite hus. Ifølge The Guardian er dette et slag i ansiktet for presidenten, som har skrytt av et godt forhold til Trump.

– Jeg tror Trump-administrasjonen ventet så lenge som mulig med dette tiltaket. Men til og med vennskap kan ikke beskytte deg når du passerer 20.000 døde og du ikke får kontroll på smitten, sier Americas Quarterly-redaktør Brian Winter til The Guardian.

– Det ligger en fryktelig ironi i at USA har gjort reise forbudt fra det landet som ligger nærmest sin egen tilnærming til koronaviruset, sier han videre.