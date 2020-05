Halden ber om karantenefritak

Halden kommune, som har grense til Sverige i øst, vest og sør, ber i et brev til Helsedirektoratet om at hele kommunen får unntak fra karantenebestemmelsene.

Det var Halden Arbeiderblad som omtalte saken først.

Kommunedirektør Roar Vevelstad i Halden sier til NRK at karantenebestemmelsene rammer haldensere ekstra hardt.

Han ber derfor om at alle 31.000 innbygger slipper å sitte i 10 dagers karantene om de reiser til Sverige.

– Som grensekommune har vi mange innbyggere som har ulike interesser, både private og i næring, på den andre siden av grensen, som ligger ganske nært, sier Vevelstad til NRK.

Vevelstad mener grensekommunene i Norge og Sverige er tett knyttet sammen, og at restriksjonene derfor rammer haldensere uforholdsmessig hardt sammenlignet med mennesker bosatt lenger inn i landet.

Helseminister Bent Høie sier til NRK at regjeringen ikke kommer til å gjøre unntak for innbyggere i grensekommuner.



Alle som reiser over grensa til Sverige må i karantene i ti dager når de kommer hjem – med noen få unntak.

– Det unntaket som er i dag, er for de som er arbeidspendlere over grensen. Men vi kommer ikke til å gjøre unntak fra dagens regler for å reise til Sverige for å handle, sier Høie.