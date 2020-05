– Vi er glad for at han står fram

Mandag delte Vegard Forren, i et åpenhjertig intervju med TV 2, at han over lengre tid har slitt med spillavhengighet.

32-åringen skal blant annet ha lånt penger fra Moldes botkasse – som har blitt brukt for å nedbetale spillegjeld.

Disse problemene har ført til at Vegard Forren mandag var i møte med ledelsen i Molde vedrørende fremtiden i klubben.

Politisk rådgiver i Spillavhengighet.no, Magnus Pedersen, er ikke overrasket over hvorfor Forren valgte å låne penger fra klubbens botkasse.

– Løgn, bedrag og dobbelt liv er supervanlig. Det blir et behov og et jag for å skaffe pengene tilbake. Jeg vet at andre spillavhengige har hundre prosent sympati med ham. De kjenner seg igjen i det å ikke klare å kontrollere problemet. De kan relatere seg i det å skjule problemet for lagkamerater og familie, sier Pedersen til TV 2.

– Det er som en strikk som tøyes – du må gå litt lenger for å oppnå samme effekt, og det er da det kommer ut av kontroll, påpeker Pedersen.

Glad for at han står frem

Pedersen er glad for at Forren kan være en stemme, og legger ikke skjul på at han tror det er flere i fotballmiljøet som sliter med samme problem.

– Vi er glad for at han står frem. Vi er en av dem som har en mistanke om at det er flere i fotballmiljøet som sliter med dette problemet. Det er et yrke hvor du jager adrenalin og spenning.

– Når man får penger mellom hendene og tilbringer mye tid alene er det veldig fristende å bruke den kunnskapen man mener man har. Man tenker at at man har nok kunnskap og at det utgir en god vinnersjanse, slår Pedersen fast.

Han får støtte av TV 2s fotballkommentator Marius Skjelbæk.

– Det er jo en sykdom, åpenbart. Jeg synes synd på Vegard og har kjent ham lenge. Det er en gutt med et talent som svært få andre mennesker har. Dessverre er det slik at noen av disse unike menneskene, som har spesielle talenter, litt for ofte får penger mellom hende ganske raskt og trenger den spenningen, sier Skjelbæk i Matchball-studio.

– Kan inspirere andre

Magnus Pedersen mener Forren har banet vei for andre.

– Både brukere hos oss og organisasjonen støtter Vegard og håper at han kan inspirere andre. Han viser at det går an å legge kortene på bordet. Det er veldig bra, sier Pedersen.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt håper at Molde-spilleren nå vil få hjelp med spilleproblemene.

– Han er ikke den første spilleren som har gjort dette her. Vi må tro at det står et støtteapparat klar. Når han innser at han trenger hjelp og klarer å gjøre noe med problemet, slik at han kan fortsette å spille. Om ikke i Molde, men hvert fall en annen klubb, sier Thorstvedt i Matchball-studio.