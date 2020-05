Må kjøre via Sverige dersom E6 blir stengt på grunn av flom

I Saltdal frykter man det verste. Ett av scenariene er å måtte kjøre omvei via Sverige dersom E6 blir stengt som følge av flommen.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) melder om mer snø i fjellet enn på over 60 år. Det vil få konsekvenser for vannstanden i hele landet.

I Nordland frykter man at en flom kan ødelegge infrastrukturen i Saltdal ved Røkland.

– Hvis E6 ryker, blir det ingen trafikk gjennom Saltdal. Det er veldig dramatisk, sier ordfører Rune Berg (Sp) til TV 2.

Videre forteller han at en slik hendelse ikke kun vil ramme innbyggerne i Saltdal. Berg peker på at nødvendig transport og tjenester som går via Saltdal.

– Dette rammer veldig mange, sier han.

Må ivareta sikkerheten

Ordføreren forteller at man nå er i dialog med NVE og vegvesenet for å forberede seg så godt som mulig.

– Vårt fokus nå er å jobbe med å ivareta sikkerheten til innyggerne våre, og sørge for at vi er godt forberedt når det gjelder samferdsel. Vi jobber tett sammen, og ser på hva vi kan gjøre. Akkurat nå handler det om å finne tiltak som kan iverksettes veldig fort, før det er for seint, sier han.

– Når er det for seint?

– Om det blir over 20 grader nå, så vil det skje saker og ting. Da går det veldig fort. Det er mye snø som skal vekk. og vi har kommet såpass langt ut på året nå, men det kan bli ille, forteller han.

Det var Avisa Nordland som omtalte saken først.

Ordfører Rune Berg (Sp) forteller at det jobbes hardt for å forberede seg på en gedigen flom. Foto: Andreas Dahlmo

Hastemøte med regjeringen

Saltdal kommune var i forrige uke i et hastemøte med justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

– Hun var klar på at det var mye bedre å få ut noen tiltak nå og begrense skadene, istedenfor å bruke mange millioner kroner for å fikse skadene, sier hun til TV 2.

– Vi må bruke dagene godt nå. Det kan bli en flom vi ikke har sett på mange år. Vi skal gjøre det vi kan for å være best mulig forberedt på det som kan komme, sier han.

Garanterer flom

NVE overvåker flomfaren og kommer med eventuelle varsel. Vakthavende hydrolog, Knut Ola Aamodt sier til AN at flommen vil komme, man vet bare ikke når.

- Akkurat når toppen kommer er vanskelig å si da dette varierer fra vassdrag til vassdrag. Men vi må kunne forvente at flommen kommer ut fra de store snømengdene som er i fjellet.