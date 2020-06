Rustbeskytte bilen? Det kan faktisk være en dårlig idé

Benny Christensen er Brooms bilekspert.

I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Vi har nylig kjøpt en nesten ny Tesla Model S, som vi er veldig fornøyde med og planlegger å ha i noen år.

Derfor tenkte vi å få tatt en understellesbehandling på den. Vi reiste innom en Tesla-servicestasjon for å forhøre oss om dette.

Der fikk jeg, til min store overraskelse, ganske kort bekreftet at det ville bli bortfall av garanti hvis jeg rustbeskyttet min bil.

Mitt spørsmål blir derfor som følger: Er dette virkelig mulig (lovlig) og kan du kanskje forklare meg hvorfor?

Håper på snarlig svar fra deg!

Benny svarer:

Heisann - og først av alt; gratulerer med nye og fin bil. Hyggelig å høre at dere er fornøyde med nyervervelsen!

Biler er ikke lenger det de var. Det gjelder også din Tesla Model S. Ikke bare går den på strøm. Den er også primært bygget av aluminium, som jo som kjent IKKE ruster. Derfor reduseres behovet for en rustbeskyttelse.

En annen ting at nyere bilers karosseri gjerne ikke er sveiset eller skrudd sammen slik som tidligere, men at de ulike delene ofte er limt sammen. Understellsmassen (fra noen leverandører) kan inneholde løsemidler som svekke dette limet. Det er jo litt dumt ...

En garanti er i de fleste sammenhenger ment å beskytte kunden mot feil fra produsentens side. Grunnlaget for garantien faller bort når en tredjepart endrer noe, for eksempel ved understellsbehandling av biler.

Noen bilmerker, og altså ikke bare Tesla, vurderer det dithen at understellet blir "endret", og da ikke lenger er i den tilstanden fabrikken har gitt en garanti for.

Jeg synes også det er viktig å presisere at det kun er rustgarantien som bortfaller ved understellsbehandling. For Teslas del dekker rustgaranti gjennomrusting av karosseriplater fra innsiden og ut som følge av material- og produksjonsfeil i 12 år, og med ubegrenset kjørelengde.

Den alminnelige fabrikkgarantien på motor, drivverk, ulik elektronikk etc. gjelder selvfølgelig likevel.

Derfor kan det være vanskelig å kjøpe drømmebilen i år

Ikke nødvendigvis en god idé

Men unntak kan forekomme. Tenk deg at en bil er hulromsbehandlet, for eksempel innvendig i en dør, og at det skjer noe med en av komponentene der som rutehever-mekanismen som må feilsøkes og repareres eller byttes. Da kan man faktisk få en tilleggsregning på rengjøring. Eller om det verste skulle skje – at hulromssprayen som har blitt påført er grunnen til at en del går tregt eller har blitt ødelagt. Da dekkes det ikke av garantien.

Det kan med andre ord være smart å gjøre slik som du gjorde, nemlig å sjekke dette ut på forhånd. Det er faktisk ikke alltid smart med en omfattende rustbeskyttelse. Biler som er laget av aluminium trenger det heller ikke på samme måte som andre biler.

Ellers må jeg, for egen del, få legge til at det veldig ofte er en god idé også. Enten vi liker det eller ei; biler ruster fortsatt. Ofte mer enn vi liker å tro. Men som sagt – sjekk før du går i gang.

Les også: Slik hadde Bjørn gratis bil – i fire år

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Les også: – Du både lukter og hører den før du ser den

Video: Her tester vi et helt nytt bilmerke i Norge