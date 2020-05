Haaland roser lagkamerat: – Han scorer mål for moro skyld

Erling Braut Haaland gleder seg til å møte Bayern München, men er også begeistret for lagkameraten Raphael Guerreiro.

Den 26 år gamle portugiseren har scoret tre mål på to kamper og åtte totalt denne sesongen fra sin venstre vingbackposisjon hos Borussia Dortmund.

Det vet en måljeger som Erling Braut Haaland å verdsette. Bryne-karen har også latt seg sjarmere av personligheten til Guerreiro.

– Rafa er en morsom fyr, en super kar. Jeg ler alltid når jeg er med ham og spøker. Han er en fantastisk spiller, som dere ser. Han spiller vingback og har scoret mål for moro skyld. Så han er en fantastisk spiller og en av de beste i verden i sin posisjon akkurat nå, roser Haaland i et intervju sendt på Dortmunds egen TV-kanal.

Tirsdag er både Guerreiro og Haaland bankers fra start når Dortmund møter serieleder Bayern München hjemme på Signal Iduna Park. Kampen kan bli en oppvisning i målscoring. De gule og sorte har 6-0 i målforskjell etter koronapausen, mens Bayern München har 7-2 og en Robert Lewandowski i storslag. Seier i Der Klassiker til andreplasserte Dortmund kutter forspranget ned til ett poeng.

– Det er slike kamper jeg liker best å spille, for å være ærlig. Jeg ser frem til en kamp mot et veldig bra Bayern-lag, sier Haaland, som kan score sitt bundesligamål nummer elleve om han netter mot storklubben.

Han poengterer at nøkkelen til suksess for Dortmund vil være å få laget til å fungere.

– Vi må få ut kvaliteten jeg vet vi har i laget. Klarer vi det, skaper vi sjanser og spiller som et fantastisk lag. Da er min jobb å score mål, men som du har sett i de siste kampene, det er ikke bare jeg som kan score mål. Alle kan score, og det er veldig bra å ha i laget, sier 19-åringen.

Får ros fra motstanderen

I Bayern München er de veldig klar over kvalitetene de møter i Erling Braut Haaland.

– Haaland er et enormt stort talent. Han har et enormt sug etter mål, sa trener Hansi Flick på en pressekonferanse i München mandag.

– Han ønsker ganske enkelt å avslutte (angrepene). Han skaper en voldsom dynamikk. Han er svært røslig, men tross det bevegelig. Likevel må vi ikke bare passe på ham, la Flick til.