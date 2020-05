Vil gi en årslønn til den som står bak anonym Cummings-Tweet

Mandag ettermiddag holdt Dominic Cumming, Boris Johnsons rådgiver, en pressekonferanse der han uttalte at han ikke angrer på at han brøt koronareglene og reiste over hele England mens han var koronasyk.

Det skjedde dagen etter at Boris Johnson holdt en pressekonferanse der han beskyttet sin rådgiver.

– Jeg har snakket med ham i dag, ansikt til ansikt. Cummings fulgte instinktene til enhver forelder og far. Jeg klandrer ham ikke for dette, sa den britiske statsministeren søndag.

Kort tid etter Johnsons pressekonferanse ble det publisert en Twitter-melding på UK Civil Service, hvis oppgave er å understøtte regjeringen, sin Twitter-konto:

«Arrogant and offensive. Can you imagine having to work with these truth twisters?»

Som kan oversettes til noe som:

«Arrogant og støtende. Kan du se for deg å jobbe med disse sannhetsfordreierne?»

Vil donere penger

Twitter-meldingen lå ute i rundt tolv minutter før den ble slettet, skriver Sky News. Men innen den tid rakk den å bli delt cirka 32.000 ganger.

Kabinettkontoret har uttalt at de jobber med å finne ut hvem som skrev Twitter-meldingen.

Og det er her Harry Potter-forfatter J. K. Rowling kastet seg inn i debatten, med denne Twitter-meldingen:

«Si fra når dere finner ut hvem det var. Jeg vil gi dem en årslønn.»

When you find out who it was, let us know. I want to give them a year’s salary. https://t.co/D7DRlwcjty — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 24, 2020

Bruddet på koronareglementet har blitt gjenstand for raseri fra den britiske befolkningen, og Harry Potter-forfatteren er blant dem som har ytret seg om saken flere ganger.

I løpet av to dager har over 500.000 mennesker skrevet under på et opprop med krav om at Cummings må få sparken. En privatperson har politianmeldt ham for å ha brutt karantenereglene.

En video viser også hvordan Cummings får sinte tilrop og blir filmet mens han går langs gaten i London:

Jonhson visste ikke

Det var i slutten av mars at Cummings forlot boligen sin i London sammen med sin kone og sønn, og kjørte 42 mil til foreldrenes bolig i Durham.

Først søndag forklarte Cummings situasjonen for Boris Johnson, og mandagens pressekonferanse er første gang han har forklart seg offentlig om den omstridte turen.

– Jeg angrer ikke på hva jeg gjorde. Jeg synes det var rimelig under omstendighetene, sa Cummings, som la til at han mener det kan gjøres unntak fra reglene når det gjelder små barn, sa han under mandagens pressekonferanse.

Varslet ikke Johnson

Cummings sa at beslutningen om å dra ble tatt etter at kona ringte til ham på jobb 27. mars. Hun sa hun følte seg meget syk og at hun fryktet at hun hadde koronavirus.

På samme tidspunkt hadde Cummings fått vite at Johnson og flere andre i statsapparatet hadde blitt syke med covid-19. Cummings fryktet derfor at han også kunne ha blitt smittet.

– Da vi dro, hadde ikke min kone hoste eller feber. Hun var syk, hun hadde kastet opp, men vi visste ikke om hun hadde covid-19, sa Cummings mandag.

De dro til Durham uten å varsle statsministeren. Årsaken var at Johnson på det tidspunktet selv lå i sykesenga med covid-19, forklarte Cummings, som sa at han ikke ville kaste bort Johnsons tid.

– Det var nok et feilgrep av meg, og jeg forstår at noen mener jeg burde ha snakket med statsministeren før det ble bestemt hva jeg skulle gjøre, sa Cummings.

Unntatt fra reglene

Cummings sa at han fryktet for kona og sønnens sikkerhet og mente at det ville innebære minst risiko for færrest mulig mennesker å dra fra London. Han sa at han på grunn av jobben hadde mottatt trusler som gjorde boligen der utrygg.

Cummings viste til karantenereglene og hevdet beslutningen om å bryte karantenen var innenfor regelverket.

– Det står skrevet at man under noen omstendigheter ikke kan være i stand til å følge reglene. Jeg mener jeg var i en slik unntakssituasjon der jeg forsøkte å balansere svært kompliserte vurderinger, sa Cummings.