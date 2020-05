Sommerhus i Hollywoodstil utenfor Bergen leies ut for sekssifret beløp

En noe uvanlig boligleie-annonse dukket opp på finn.no. En bolig som får de fleste til å gape ligger nå ute for leie, og allerede har flere familier meldt sin interesse.

Denne sommeren må nok de fleste belage seg på å holde seg i Norge på grunn av myndighetenes reiseråd. UD fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige frem til 20. august.

Men man trenger ikke dra til solfylte Los Angeles for å feriere som en filmstjerne, også utenfor Bergen byr muligheten seg.

For et feriehus på Lokøy på vestsiden av Sotra skulle ha det man måtte drømme om.

Ellevill ukepris

Den 600 kvadrats store boligen med egen kai, badebasseng, kinosal, trimrom og spa-avdeling har ifølge utleier det meste en kunne drømme om.

Men boligen er ikke billig. Legger man en uke av ferien til feriehuset på Lokøy må man ut med intet mindre enn 105.000 norske kroner for én uke.

KJØKKEN: Foto: Selve boligen er på rundt 600 kvadratmeter, mens tomten er på flere mål. Foto: Privat

Det er dog 12 sengeplasser, fire bad og flere mål å boltre seg på.

– Det er jo et spektakulært hus, så da å kunne la andre oppleve det tenkte vi var en god ide nå som det ikke er mulig å reise utenlands, sier Adrian Haaberg.

Han er nevøen til eierne av huset, og har ansvaret for utleie.

– Jeg fikk ansvaret for å se etter huset i sommer, så da foreslo jeg å forsøke å leie det ut i noen uker, sier Haaberg.

BASSENG: Svømmebassenget er innendørs og holder vannet holder en temperatur på 34 grader. Foto: Privat

Hollywoodstil

Funkisboligen ligger ytterst i havgapet og er som tatt ut av en hollywood-film.

– Boligen ligger ytterst i havet på Sotra. Eiendommen har egen strandlinje, og en helt egen stil, sier han.

Haaberg kan forteller at mange har vært innom annonsen på Finn allerede, og at boligen er booket for noen uker.

– Vi har allerede fått noen bestillinger og endel henvendelser. De som har vist interesse er stor sett familier som vil på ferie og firmaer som skal ha mindre arrangementer, sier han.

SOVEPLASSER: Det er fire soverom i boligen og fire bad. Til sammen er det 12 sengeplasser. Foto: Privat

Og vil man overlate kjøkkentjenesten til noen andre mens man tar seg en økt i badstuen, er ikke det noe problem.

– Vi har gjort avtaler med lokale leverandører slik at en kan få levert nykokte sjøkreps på kaien og privat kokk som tilbereder dagens fangst, sier Haaberg.

Norske sydenturister

Han tror de som har vist interesse for boligen, til vanlig trekker til varmere strøk i ferieperioden, men har måttet tenke annerledes i år.

– Jeg tror det er mange som til vanlig hadde reist til utlandet for å feriere som i sommer ser etter feriealternativer i Norge. Jeg vil tro det har med koronaviruset å gjøre, sier han.

KINO: Skulle det komme en regnbyge er det muligheter for å skru på en film innendørs. Foto: Privat

Før man svir hull i lommeboka for å sikre årets norgesferie, vil man kanskje forsikre seg om at været blir bra. Det sier Haaberg ikke blir noe problem på Sotra.

– Det er kjent at det regner mye i Bergen, men her regner det faktisk mindre. Ut mot havet legger ikke lavtrykket seg, sier Haaberg.

Skulle man likevel være så uheldig å få en skur eller to, har feriehuset installert solariumslamper i taket ved bassenget, slik at man er garantert brunfarge.