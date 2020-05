Vil gå til erstatningssak mot tidligere barnevernsjef

Kan en kommune gå rettens vei og stille tidligere ansatte til ansvar for de feil de har gjort i barnevernssaker?

Det er det store spørsmålet de folkevalgte i Samnanger nå har stilt seg, etter en knusende granskingsrapport i tre store barnevernssaker.

Vil gå til sak

I kveld bestemte formannskapet at de vil prøve å gå rettens vei mot tidligere barnevernsansatt.

Dette ble bestemt etter at kommunen hyret inn toppadvokat John Christian Elden for å utrede om det i det hele tatt var mulig.

ALDRI GJORT: I dag er det ingen rettspraksis på hvilket erstatningsansvar en ansatt i barnevernet har overfor arbeidsgiver ved uforsvarlig utøvelse av makt. Foto: Kåre Breivik / TV 2

– Siden dette ikke er gjort før, trengte vi hjelp, sier ordfører Knut Harald Frøland.

I forrige uke fikk de svar. Elden mente at det er rom for å å stille enkeltpersoner i barnevernet ansvarlig for feil de har gjort i tjeneste, men understreker at «... det er særdeles viktig å unngå og legge menneskers liv i grus under utøvelse av offentlig myndighet».

Ni barn

I april kom dommen om at barnevernstjenesten i Samnanger har begått grove feil i tre store barnevernssaker.

Tre familier ble ubegrunnet fratatt barna. Totalt tok barnevernstjenesten over omsorgen for ni barn.

Samnanger har gitt oppreisning til seks av disse. Beløpene varierer, og det største beløpet er utbetalt til en kvinne som var syv år da hun ble skilt fra far og søsken.

Saken – omtalt som sak 2 – blir av granskerne pekt på som særdeles grov. Summen hun fikk var på 300.000 kroner.

Vil saksøke tidligere barnevernsjef

Rådmannen hadde ikke lagt frem forslag til vedtak i denne saken, men ordfører Frøland var klokkeklar på hva han ønsket:

– Når feilene er så fatale som i disse sakene, så kan vi ikke skyve arbeidsgiveransvaret fremfor oss.

Frøland la frem forslag til vedtak om at Advokatfirmaet Elden skal forberede underlag for sak mot den tidligere barnevernsjefen.

– Den eventuelle stevning vil være mot barnevernsleder, fylkesnemnd og tingretten og gjelder erstatningskrav i sak 2.

Forslag til Stortinget

– Samnanger kommune har et stort ansvar i disse sakene, men står ikke alene om det.

Det sa Øyvind Strømmen i Miljøpartiet De Grønne, som stemte mot ordførerens forslag til vedtak:

– Det er problematisk, uten en grundigere vurdering, at man peiker konkret på hvem som skal skal stevnes, sier han.

Også representanten til Arbeiderpartiet tok til ordet for at det er for tidlig å juridisk peke skyld.

– Jeg er også bekymret for hvilke signal dette gir av Samnanger som arbeidsgiver, dersom vi går til sak mot tidligere ansatte, sier

Opp til kommunestyret

Den endelige avgjørelsen skal kommunestyre ta 11. juni.

I tidligere debatter rundt disse sakene, fra gransking til offentliggjøring, har det vært dobbeltstemmen til Frøland som har bestemt.

Kommunestyret er delt.