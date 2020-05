– Jeg angrer ikke på det jeg gjorde

Boris Johnsens topprådgiver, Dominic Cumming, skjønner at folk han er veldig sinte på han. Men han angrer ikke på at han brøt karantenereglene.

Dette sier den britiske statsministerens rådgiver under en pressekonferanse for den britiske pressen mandag ettermiddag.

Her forklarer Cumming seg om hvorfor han brøt karantenereglene, noe han har fått svært mye kritikk for.

Cumming sier, under den kraftig forsinkede pressekonferansen mandag ettermiddag, at han har informert statsministeren om hva som skjedde da han dro fra London til Durham mens han var koronasyk.

– I ettertid ser jeg at jeg burde ha gitt denne forklaringen tidligere og jeg vet at mange er sinte på meg, sier Dominic Cumming.

Det har aldri før skjedd at en ikke-folkevalgt har holdt en pressekonferanse i Downing Street Rose Garden, hvor han også tar i mot spørsmål fra pressen.

Cumming forklarer seg detaljert om hvor redd han var da både han og kona ble alvorlig syke, og fryktet at ingen kunne ta vare på deres fire år gamle sønn.

Politianmeldt

Cummings er anmeldt til politiet etter at han besøkte familien mens han var koronasmittet. Rundt 300.000 mennesker krever at han får sparken.

En pensjonert kjemilærer sier han så Cummings og familien 12. april i byen Barnard Castle i Nord-England, skriver The Guardian og Mirror.

På den tiden var Cummings, etter eget utsagn, fortsatt syk med koronasymptomer.

– Det vil få konsekvenser

Den mektige politiske rådgiveren er i hardt vær etter at det kom fram at han tilsynelatende trosset landets koronaregler da han reiste 42 mil fra London til Durham i stedet for å isolere seg hjemme.

Formålet skal ha vært å besøke foreldrene hans så de kunne passe sønnen mens Cummings og kona var syke.

Småbyen Barnard Castle er et populært reisemål rundt tre mil fra Durham.

Førstelektor ved UiO og ekspert på britisk politikk, Øivind Bratberg, sier at dette er kritisk for Boris Johnson.

– Det svekker tilliten hans hos folket og det vil få konsekvenser, sier Bratberg.

Han synes ikke det er overraskende at folk reagerer.

– Britene har allerede mistet mye tillit til statsministeren og dette blir mer bensin på bålet, sier eksperten på britisk politikk.

Underskriftskampanje

Johnson forsvarte Cummings på en pressekonferanse søndag, men presset mot den britiske statsministeren øker.

I tillegg til at både biskoper og helsearbeidere mener Cummings må gå, kommer det skarp kritikk internt i partiet.

15 parlamentsmedlemmer ber sjefen kvitte seg med den omstridte rådgiveren, ifølge Sky News.

I løpet av to dager har rundt 300.000 mennesker skrevet under på et opprop med krav om at Cummings får sparken.

Kritikk fra lojal presse

Selv den ellers så regjeringsvennlige avisen Daily Mail spør på sin forsiden «hvilken planet [Johnson og Cummings] er på».

En redaktør i Financial Times viser til at en nær medarbeider av tidligere statsminister Tony Blair en gang skal ha sagt at «hvis Mail og Guardian er enige, er det bare å gi seg med én gang».

Konservative The Telegraph topper på sin side forsiden med Johnsons utsagn om at Cummings «handlet ansvarlig, lovlig og med integritet».

Twitter-melding granskes

Også den ellers nøytrale statsadministrasjonen er dratt inn i bråket rundt Cummings. En melding på det britiske embetsverkets offisielle Twitter-konto ble søndag videreformidlet av 30.000 andre brukere i løpet av ni minutter søndag.

«Arrogant og støtende. Kan du tenke deg hvordan det er å jobbe med disse folkene som vrir på sannheten?», sto det i meldingen, som ble slettet etter få minutter.

Nå skal det granskes hvem som la ut beskjeden på vegne av statsapparatet, som i likhet med her hjemme ikke skal opptre politisk.