Når Mercedes signerer bakluken med «S-Klasse» forplikter det. Dette er Mercedes sitt absolutte flaggskip, som benyttes av alt fra direktører, Formel 1-stjerner og presidenter rundt om i verden.

Modellen har vært med oss helt siden 1972, og lever i dag som sjette generasjon. Sistnevnte ble lansert i 2014, og nå er det snart klart for den syvende i rekken.

Denne bilen har Mercedes jobbet med i flere år. Og det ligger utvilsomt mye prestisje bak den kommende toppmodellen, som skal vises senere i år.

Dagens S-Klasse har solgt svært godt rundt om i verden. Snart blir den erstattet av en helt ny modell.

Avslører

De siste månedene har det florert en rekke spionbilder av bilen på nettet. Nå tar også Mercedes bladet fra munnen, og viser oss det aller første offisielle bildet av bilen.

Interiøret oser luksus og velvære.

Det vi får se i første omgang er et tett bilde, skrått forfra. Det bekrefter at Mercedes følger designretningen vi har sett på de nyeste modellene. Lyktene blir smalere og spissere.

Samtidig ser vi at frontfangeren er ny, med renere linjer. Også grillen har fått en merkbar oppdatering. Den ser større ut, og kromkanten rundt er blitt tydelig smalere.

Utover dette, finnes det ingen offisielle avsløringer. Men basert på andre spionbilder som er lekket, vet vi at hekken på bilen blir helt ny. I likhet med den nye facelift-versjonen av E-Klasse, får også S-Klasse smalere og lenger baklys – slik at rumpa ser strammere ut enn tidligere.

Selv om flere elementer blir nye på utsiden, er det interiøret som utgjør de største forandringene når Mercedes viser frem syvende generasjon S-Klasse i løpet av året.

Tesla-skjerm på innsiden?

De største visuelle forandringene på nye S-Klasse vil derimot finne sted på innsiden. I alle fall hvis vi skal tro flere avsløringer fra interiøret.

Vi snakker skjermer og atter skjermer. Instrumentene blir etter alt å dømme en horisontal skjerm, ikke helt ulik den vi finner på dagens S-Klasse. Men den blir mer frittstående.

I midtkonsollen avslører flere bilder at S-Klasse nå fjerner alt av fysiske knapper, og erstatter disse med en vertikal touchskjerm, lignende det vi ser i Tesla Model S og X. Dersom disse avsløringene viser seg å stemme (noe de veldig ofte gjør) snakker vi massive endringer på interiøret.

Det dreies mer mot en moderne look, og det blir mindre konservativt. Noen vil nok like endringene godt, mens andre vil hevde det blir for stilrent og «glatt». Dermed vil kanskje også noe av luksusbil-følelsen forsvinne?

Nye S-Klasse får dessuten det helt nye rattet Mercedes har presentert. Dette blir et av de mest avanserte i verden.

Denne Instagram-kontoene er en av mange som har publisert bilder av det angivelig ferdige interiøret på nye S-Klasse. Foto: Cochespias / Instagram

Beholder V8

Som vanlig vil bilen proppes med alt av teknologi og utstyr. Tradisjonelt er S-Klasse blant bilene som ligger aller lengst fremme her.

Under panseret ventes det å finne enten 6 eller 8 sylindre, samt både mildhybrid og ladbar hybrid.

AMGs V8-er på 4-liter forventes også. I dag yter den 612 hk i S63. Det er ikke overraskende om dette tallet øker noe på syvende generasjon.

Bilen skal altså vises frem i løpet av andre halvår, mens den først kommer på markedet i løpet av 2021.

Etterhvert lanserer Mercedes også en helelektrisk S-Klasse, under EQ-paraplyen. Den blir dermed hetende EQS.

Slik ser dagens S-Klasse ut i AMG 65 versjon. Det betyr V12-motor på 630 hk og 1.000 Nm!

