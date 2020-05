Eli Kari Gjengedals store ønske før Farmen kjendis

GOD KVELD NORGE (TV 2): Eli Kari Gjengedal (49) håper endelig at hun kan få møte en «ekte influenser» i levende live.

Eli Kari Gjengedal (49) er en av Norges mest kjente værpresentatører, men nå må hun ta en pause fra vær og vind under innspillingen av Farmen kjendis.

Eller..?

– Det høres sikkert litt nerdete ut, men jeg har finlest alle prognosene våre for de nærmeste ukene, ler Gjengedal da God kveld Norge prater med henne rett før innspillingen starter.

– Så jeg er forberedt på hvilket vær vi får der inne, fortsetter hun.

49-åringen har vokst opp på gård, og gleder seg til å på ny ta fatt på gårdslivet. Til vanlig pendler hun nemlig mellom jobben i Bergen og hjemmet i Drammen.

– Jeg savner litt den delen av livet mitt, så jeg håper at det kan bli en nostalgisk reise tilbake til barndommen inne på gården, har hun fortalt TV 2, som også har pratet med alle de andre deltagerne.

Aldri møtt en infuenser

Noe Gjengedal gleder seg spesielt til, er å møte de andre kjendisbøndene.

– Jeg håper det er noen jeg kjenner litt fra før, men jeg håper også at det er noen gøye folk som jeg kan bli kjent med, sier hun.

Hun innrømmer at hun ikke er så oppdatert på dagens kjendiser.

– Det er jo slik nå til dags at det ikke er alle kjendiser du vet hvem er lenger, for det er så mange. Det er YouTubere, Instragrammere og alt mulig rart, smiler Gjengedal, som håper å møte en person fra én spesiell yrkesgruppe.

– Jeg har aldri møtt en ordentlig influenser før. Det er jo litt morsomt! Jeg håper at jeg skal få møte en på gården, ler Gjengedal.

Dette er en influenser Influenser (engelsk: influencer) eller påvirker er en opinionsdanner eller annen enkeltperson som ytrer seg offentlig på sosiale medier og i andre kanaler for å påvirke holdninger og handlinger hos lesere og tilhengere med samme interesser. Betegnelsen blir særlig brukt i reklame- og mediebransjen. (Kilde: Wikipedia)

– Har du virkelig aldri møtt en influenser?

– Nei, ikke i levende live!

Ønsker en spesifikk person

Da God kveld Norge spør hva slags inntrykk hun har av influensere, kommer det tydelig frem at dette er en gruppe som Gjengedal er nysgjerrig på.

– Jeg får inntrykk av at de er veldig innovative og smarte på teknologi. De er nesten som en lokalavis, eller en potet, de må kunne litt av alt. De må kunne innhold, alltid vite hva som rører seg, og være et hestehode foran alle andre hele tiden.

– Det er mye greier da, sikkert veldig slitsomt og, sier en ivrig Gjengedal.

INFLUENSER: Anniken Jørgensen er en av influenserne som skal delta Foto: Terje Pedersen

Hun har hvert fall fått ønsket sitt oppfylt, for blant de andre deltagerne finner vi både Anniken Jørgensen (23) og Lasse Matberg (34). Men det var en annen person som Gjengedal håpet på å møte.

– Åh, jeg kunne veldig gjerne tenke meg å møte Sophie Elise. Men hun er kanskje mer en blogger? Nei..? Hun regnes som influenser? OK.

– Jeg har fulgt med på henne. Hun fascinerer meg. Og så vekker hun morsfølelsen i meg. Jeg håper at det er noen der inne som jeg kan ta litt vare på, som jeg kan være litt mor for, avslutter Gjengedal med et smil.