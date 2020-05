Forren innrømmer gamblingproblem

Vegard Forren (32) sier at han sliter med spilleproblemer. Nå kan Molde-karrieren være over.

Vegard Forren sier følgende i et intervju med TV 2:

- Jeg har alltid hatt noen problemer. Jeg har på en måte aldri vært i et uføre, men tjent gode penger. Det har liksom alltid ordnet seg. Det har vært en utfordring fra jeg begynte å tjene penger. Det har vært en sykdom, som har vært vanskelig å innrømme for seg selv, sier Forren til TV 2.

– Jeg har kommet i situasjoner hvor jeg har tjent gode penger, og alltid kommet unna med det.

Det er disse problemene som har ført til at Vegard Forren mandag var i møte med ledelsen i Molde vedrørende fremtiden i klubben.

Tok tak

32-åringen sier i et åpenhjertig intervju med TV 2 at han nå har tatt tak i problemet.

– Jeg blir eldre jeg også. Jeg har tatt tak i ting, og har kommet en lang vei. Det er viktig for meg å vise at jeg mener alvor. Det er det viktigste jeg har gjort så langt i livet, sier Forren.

– Jeg har forklart situasjonen for mine nærmeste og beklaget på det sterkeste. Jeg har sagt at jeg trenger hjelp og responsen har vært helt fantastisk.

Videre forteller Forren at det har tappet ham for energi og vært direkte ødeleggende for parforholdet.

Vegard Forren sier at det har vært vanskelig å snakke ut om spilleproblemene med kona. Foto: Kristian Haug Hansen.

– Det fører med seg så mye negativ energi. Man kommer hjem og er redd for at hun hjemme skal finne ut av det. Det tar bort energi. Det har tatt lang tid for meg å forstå det. Men jeg er fornøyd med støtten fra mine nærmeste, utdyper 32-åringen.

– Det har vært et ganske løst opplegg. Jeg har tatt opp lån for å dekke spillegjeld.

Ingen konklusjon med klubben

Da TV 2 var på Moldes treningsfelt mandag kl.11.00 var Forren ikke tilstede.

– Klubben har ikke kommet til noen konklusjon. Jeg hadde håpet at vi skulle kommet lenger, men saken har tatt en vending som jeg ikke hadde ønsket. Foreløpig vet jeg ikke hvor jeg står med tanke på arbeidsforholdet, sier Forren.

– Vi er i en prosess der vi ønsker å bli enige om ting, påpeker Forren.

32-åringen møtte på Aker Stadion kl.13.00 sammen med sin advokat Odd Arne Nilsen og rådgiver Sverre Mauseth.

Vegard Forren innrømer gamblingproblemer i et åpenhjertig intervju med TV 2. Foto: Kristian Haug Hansen

Møtet varte i nesten en og en halv time, og like før klokken 14.30 kom Forren, Nilsen og Mauseth ut av Aker Stadion.

– Jeg kan bekrefte at det har vært et drøftelsesmøte med klubben, og at klubben nå skal vurdere hva som skal skje videre, sier Nilsen til TV 2.

– Dersom klubben terminerer kontrakten, blir det rettssak, understreker Nilsen til TV 2.