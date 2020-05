Prins Carl Philips nye jobb - hjelper til under koronakrisen i Sverige

Det svenske slott meddeler at prinsen hjelper til under koronakrisen i Sverige, slik hans kone prinsesse Sofia også gjør.

Siden midten av mai har prins Carl Philip, som er reserveoffiser i det svenske forvaret, tjenestegjort under koronakrisen i Sverige.



Dette melder det svenske kongehuset på Instagram.

– Prinsen tjenestegjør som leder ved Operasjonskommandos operasjonelle kommandosenter, der han koordinerer operasjoner for alle kampstyrker. Fra kommandosenteret leder og koordinerer han også det svenske forsvarets støtte til samfunnet i anledning covid-19-pandemien, skriver det svenske slottet på Instagram.

Eget initiativ

Dette er Carl Philips eget initiativ og det var han selv som bestemte seg for å hjelpe til med oppdraget. Under et besøk 8. april, da han besøkte de væpnede styrkene under koronakrisen, fikk han idéen til å bidra.

Prinsesse Sofia støtter helsevesenet i Sverige under krisen, så prins Carl Philip er ikke den eneste i familien som stiller seg til disposisjon under pandemien.

KONGELIG SYKEPLEIER: Prinsesse Sofia (i midten) under sin utdanning på Sophiahemmet i Stockholm. Foto: Jonas Esktrömer/Scanpix

Kongelig krisehjelp

I mars gjennomgikk prinsesse Sofia (35) en tre-dagers sykepleierutdanning for å kunne jobbe som støttepersonell ved Sophia hjemmesykehus i Stockholm.

– Å være i stand til å hjelpe i denne vanskelige tiden er ekstremt givende. Takk, skrev prinsesse Sofia i et Instagram-innlegg.