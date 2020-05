— Jeg ville aldri blitt med på Paradise Hotel

Skiskytter, podkaster og videoblogger Ingrid Landmark Tandrevold har for lengst bevist at hun ikke er redd for å si fra. Etter skuffende resultater på VM-sprinten i Anterselva i februar, gikk hun hardt ut mot nettroll på instagram. 23-åringen fra Bærum er trygg på hvilke verdier hun vil formidle videre.

— Det er mange forbilder for unge i dag som fronter operasjoner og andre ting som ikke er spesielt sunt, verken for unge jenter eller gutter. Jeg spiser sunt, trener og er mye ute i naturen. Jeg håper det kan smitte over på unge, slik at de også finner gleden ved dette.

På spørsmål om hva hun aldri ville stilt opp på, er hun ikke i tvil.

— Jeg ville ikke gått med på å kle av meg. Og jeg hadde i alle fall takket nei til Paradise Hotel, hvis de skulle kommet med en idrettsutgave, sier Tandrevold.

Først og fremst skiskytter

Sammen med landslagskollega og venninne Tiril Eckhoff, har Tandrevold podkasten Kant Ut, hvor de deler om livet som toppidrettsutøvere. I tillegg er hun aktiv på instagram og youtube, hvor hun til sammen har over 55.000 følgere. Likevel er det skiskytterkarrieren som har fokus.

— Først og fremst driver jeg med skiskyting. Det er grunnmuren min, og så er alt annet noe jeg gjør hvis jeg har tid. Podkasten er stort sett Tiril og jeg som skravler. Jeg har mye på hjertet, så sosiale medier er morsomt.

— Farmen hadde vært kult

Selv om reality-konsepter som baserer seg rundt fyll, sex og intriger aldri blir aktuelt for Tandrevold, er hun åpen for annen type reality. Innspillingen av Farmen Kjendis sesong fem er i gang og selv om hun ikke er med i casten denne gangen, kan vi kanskje få se Tandrevold på kjendis-gården på et senere tidspunkt.

— Farmen hadde vært veldig kult. Men jeg vet ikke om jeg hadde fått frem mine beste sider, jeg tror jeg fort kunne blitt litt irritert på de andre. Jakten på Kjærligheten er heller ikke aktuelt. For det første har jeg jo kjæreste, så det stopper vel allerede der, sier hun lattermildt.