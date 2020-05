Slik prøver bedrifter å jukse til seg korona-støtte

Skattedirektør Hans Christian Holte forteller at man så langt har kommet over hundrevis av bedrifter som har forsøkt å utnytte koronasituasjonen.

Mandag samlet statsminister Erna Solberg partene i arbeidslivet for å vurdere status og drøfte veien videre i arbeidet for å hindre at bedrifter skal utnytte ordningen som er innført i forbindelse med koronakrisen.

– Indikasjonen i rapportene som kom i april, tyder på at det ikke er en vekst, kanskje en nedgang i det vi definerer som abedislivskriminalitet, men det er vanskelig å være sikker for det kan hende at kriminaliteten tar andre veier og andre måter å gjøre det på, sa Solberg på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Regjeringen vil ta opp kampen mot arbeidskriminalitet, og nå strammes grepet med flere lovendringer som skal gjøre det lettere å straffe de som utnytter systemet.

Skattedirektør Hans Christian Holte forteller at det gjennomføres kontroller både før man søker om penger, samt flere kontroller underveis.

– Det vi ser er at ordningen i det store og det hele brukes på en riktig måte, men så ser vi også enkelte saker hvor vi finner grunn til å gå grundigere inn i sakene og søknadene, og se på årsaken til at man har søkt, sier han til TV 2.

Prøver å jukse

Gjennom dette arbeidet har de funnet tilfeller som det har vært behov for å se nærmere på.

– Der har vi funnet anslagsvis 400 saker, litt flere, som vi ønsket å gå nærmere etter i sømmene, forteller han.

Han mener det er et lite og håndterlig antall.

– Det er ingenting som tyder på at det er omfattende misbruk av denne ordningen.

– Hvor kommer disse sakene fra?

– Dette er et bredt spekter av saker fra ulike bransjer. Det vi typisk ser, er at opplysningene vi finner i våre registre og de som vedkommende som søker har fylt inn i søknaden, ikke stemmer overens.

Administrativ straff

Skattedirektøren kommer med et eksempel på forsøk på å jukse med ordningen.

– Eventuelt kan det være virksomheter som ikke var opprettet i 2019, som likevel har vist til omsetningstall fra 2019. Det er eden type «mismatch» mellom opplysninger vi sitter på og opplysninger som blir oppgitt, hvor vi ser er grunn til å gå videre og gjøre kontroller.

I slike tilfeller kan man ilegge en administrativ straff.

– Det vil si en tilleggskostnad på 30 eller 60 prosent som vi har grunnlag for i det vi kan kalle de mer «enkle» sakene. Hvis det er alvorlige svindelforsøk, bevisste forsøk, kan det også bli snakk om strafferaksjoner. Vi har også et samarbeid med Økokrim om denne typen saker.