Bayern-sjefen om Haaland: – Et enormt stort talent

Nordmannen ble som ventet et tema under medieseansen. Flick skygget ikke unna, men valgte i stedet å rose Haaland omtrent opp i den nesten blå himmelen i Sør-Tyskland.

– Haaland er et enormt stort talent. Han har et enormt sug etter mål, sa Flick på en pressekonferanse i München mandag.

Borussia Dortmund spiller tirsdag hjemme mot Bayern foran tomme tribuner.

Da håper hjemmefansen at Haaland skal skyte Borussia opp i ryggen på Bayern på tabellen også poengmessig. Bayern leder serien med fire poengs margin til Borussia med sju runder igjen å spille.

– Han ønsker ganske enkelt å avslutte (angrepene). Han skaper en voldsom dynamikk. Han er svært røslig, men tross det bevegelig. Likevel må vi ikke bare passe på ham, la Flick til om Haaland.

Dødt løp

Den norske 19-åringen har 1,11 mål i snitt per kamp for Borussia i Bundesliga og Champions League, og står med like mange scoringer som Bayern Münchens Robert Lewandowski.

Selv ikke et målfoto skiller Erling Braut Haaland og Robert Lewandowski før storkampen. Begge har 41 mål på 35 klubbkamper denne sesongen.

Nå møtes de for første gang ute på banen. Det skjer i den tyske «seriefinalen» i Bundesliga.

Med 41 scoringer hver i klubbfotballen denne sesongen, er det Europas to heteste spisser mye dreier seg om før kampen i Dortmund. Den går foran tomme tribuner på en stadion med plass til 75.000 tilskuere.

Polakken Lewandowski (31) har vært en av Europas store målmaskiner i et tiår. 19-åringen Haaland er kommet inn på scenen det siste året.

– Borussia har etter at de la om formasjonen til 3-4-3 fått en stor stabilitet i sitt defensive spill. Jeg forestiller meg at de starter kampen litt defensivt, sa Flick.

Om tomme tribuner sa han dette: – Man må bare akseptere situasjonen og finne de riktige nøklene.

Avgjør?

Serieleder Bayern München har fire poengs ledelse på toeren Borussia Dortmund. Det gjenstår sju serierunder, og et tap vil bety at Borussia takker for seg i gullkampen.

– Man trenger ikke være noen stor profet for se at vi må vinne for å være med i kampen om seriemesterskapet, sa Dortmunds sportsdirektør Michael Zorc på mandagens pressekonferanse.

Helt sammenlignbart for Haaland og Lewandowski er målsnittet i kamper i Champions League og Bundesliga i Tyskland.

Haaland har 20 mål på 18 kamper. Lewandowski står med 38 mål på 31 kamper.

Haaland har scoret en del av sine mål denne sesongen for den østerrikske klubben Salzburg. Han ble solgt derfra til Borussia ved nyttår.

Mareritt sist

Dortmunds første ligamøte med Bayern München denne sesongen ble ikke minneverdig. Serielederen vant kampen i München 4-0.

På mandagens pressekonferanse var Dortmund-trener Lucien Favre tydelig på at den opplevelsen er tilbakelagt. Sportsdirektør Michael Zorc pekte i tillegg på at mye har skjedd siden kampen i fjor høst.

Blant annet er spillerstallen forsterket med Emre Can og Haaland.

– Med Emre og Erling har vi fått to vinnertyper, sa Zorc.

Tysk Bundesliga er den eneste store fotballserien i verden som har kommet i gang etter pandemiutbruddet.

(©NTB)