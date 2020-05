Jobber på spreng med Moria-forslag før frist tirsdag morgen

Senest klokken halv ni tirsdag må KrF og Venstre komme med sitt Moria-forslag til Stortinget. SV forventer det er et tydelig krav til regjeringen om å hente et konkret antall barn fra Moria nå.

– Hvis Kristelig Folkeparti og Venstre nå bryter ut av regjeringen må det være for å få til en handling, og ikke at det bare er et løst prinsippvedtak, sier SVs Karin Andersen.

Lederen i Stortingets kommunalkomitè advarer mot å gi regjeringen åpne fullmakter i Moria-saken. Hun viser til at Høyres justisminister Monica Mæland ikke har gitt noen signaler om at regjeringen er villig til å bidra til en dugnad for å hente barn fra Moria nå, slik 11 andre europeiske land har gjort.

– Et uforpliktende vedtak kan da bety at regjeringen nøyer seg med å hente et par barn før jul eller over nyttår, og ferdig med det, og det betyr jo nesten ingenting, sier Andersen.

Løst forslag

KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan bekreftet mandag at det ikke ble en løsning løsning med Høyre i Stortinget, slik han forsøkte å få til etter et mislykket forslag på gjennomslag i regjeringen.

– Det er ikke tvil om at vi hadde ønsket at regjeringen skulle fatte en beslutning i denne saken, og har jobbet hardt og lenge for det, men har ikke lykkes med det.

KrF og Venstre besluttet etter sammenbruddet seg for å komme med et såkalt «løst» forslag i stedet, og dette må leveres til Stortingets sekretæriat innen klokken 08:30 tirsdag morgen.

– Vi jobber videre med innholdet, og har ikke det klart ennå, men vi tar sikte på at det skal leveres innen fristen i morgen.

Etter det TV 2 kjenner til var innholdet tirsdag formiddag foreløpig ikke forpliktende i særlig grad for regjeringen. Det var da ikke konkretisert noe antall, og inneholdt ingen tidsfrist for når Norge skal hente barn fra Moria.

– Vi kommer til å jobbe helt fram til møtet i morgen, og jeg er optimist med tanke på at vi skal få til et forslag det er flertall for, sier Venstres innvandringspolitiske talsperson Solveig Schytz til TV 2

Reagerer på hemmelighold

Grøvan har i tidligere samtaler med TV 2 anslått at rundt 20-talls barn er en rimelig andel for Norge å ta imot, sett iforhold til det antallet andre land har sagt seg villig til å ta imot.

Verken han eller Schytz vil gå nærmere inn på forslaget KrF og Venstre jobber videre med tirsdag kveld.

Aps medlem av komitèen Stein Erik Lauvås reagerer på at de to partiene ikke legger åpent fram sitt initiativ.

– Hvis det er noen partier som vil ha igjennom noe i Stortinget, så gjør de jo klokt i å vise dem fram til andre partier, ihvertfall, sier Lauvås.

– Kan Ap komme til å stemme for et annet forslag enn sitt primære?

– Ja, da må vi i så fall få vite hva de går ut på, og det har ikke jeg fått vite så langt, ihvertfall, sier han.

Avstemning trolig torsdag

Stortinget debatterer og stemmer tirsdag over den svært betente bioteknologiloven, og en rekke andre saker før Moria kommer opp på dagsorden. Det betyr at avstemningen trolig først skjer torsdag.

Og etter alt å dømme kommer KrF og Venstre da til å bryte med regjeringspartneren Høyre.

– Vi er klar over at det kan bli situasjonen, samtidig er dette en sak vi har signalisert et sterkt engasjement over lang tid, og vi mener det er innenfor det som har vært regjeringens politikk, en felles europeisk løsning.

Han mener det ville ha vært utenkelig at alle land i Europa skulle ha stilt seg bak fordelingen av 1600 asylsøkere fra Moria slik 11 andre europeiske land har gjort.

Ifølge Grøvan er det nå snakk om at nærmere 15 land stiller opp, og han håper på flertall i Stortinget for at Norge nå slutter seg til denne dugnaden.

– Vi synes at Norge bør stille seg i fremste rekke, og ikke på sidelinjen i denne saken, sier han.