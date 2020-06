Den første bølgen av ladbare hybrider kom for noen år tilbake. Felles for de fleste av disse bilene, var en temmelig begrenset rekkevidde på strøm.

Mange kjøpere fikk seg en overraskelse. Det ble mindre elektrisk kjøring enn de hadde sett for seg, dermed også høyere drivstoff-forbruk.

Nå er vi i gang med bølge nummer to, og har har det skjedd en god del hos de fleste produsentene. Den gamle og altfor snille målemetoden NEDC er erstattet av nye og mer realistiske WLTP. Det gjør at du faktisk kan stole på de offisielle rekkeviddetallene. Stadig flere modeller kommer også med elektrisk rekkevidde som ligger på fra rundt 50 kilometer, og oppover.

Kia Ceed er en av bilene som akkurat er lansert som ladbar hybrid. Her nyter Kia godt av elektrisk kompetanse de allerede har skaffet seg både fra elbiler og ladbare hybrider.

Dette er for øvrig tredje generasjon av kompaktbilen Ceed. Bilen er designet, utviklet og produsert i Europa.

Ladeluke på forskjermen, det betyr at også Ceed har fått elektrifisert drivlinje.

Hva er nytt?

Det nye er altså drivlinjen. Her kombinerer Kia en 1,6-liters bensinmotor på 105 hestekrefter med en elmotor. Kombinert ytelse (eller systemeffekt som det ofte kalles) er på 141 hestekrefter. Batteripakken er for øvrig på 8,9 kWt. Den skal gi en elektrisk rekkevidde på 47 kilometer.

Det er ikke så lenge siden vi måtte tatt det tallet med en stor klype salt. Men nå er det absolutt realistisk – og mer til. Med snill, blandet kjøring klarer vi fint 50 kilometer, før bensinmotoren må trå til. Det betyr at du kan gjøre unna det aller meste av småkjøringen elektrisk. Er du da flink til å lade, ligger det an til å bli langt mellom hver gang du må innom en bensinstasjon.

Men småkjøring er én ting. Hvordan fungerer det på lengre turer? For å finne ut av det, tar vi med oss Ceed ut på landevei og motorvei.

Etter nøyaktig 50 kilometer, er batteripakken tom og bensinmotoren slår inn. Etter 100 kilometer (altså halvt-om-halvt på strøm og bensin), er snittforbruket 0,39 liter/mil. På 150 kilometer, viser forbruksmåleren 0,50 liter/mil. Her stabiliserer den seg også. Det hører med til historien at de siste 50 kilometrene er i motorveifart, 110-sone. Temperaturen ligger for øvrig på rundt 12-15 grader. I sum: Absolutt godkjent!

Vi i Broom har etter hvert testet mange ladbare hybrider. Noe av det vi har erfart, er at kjørestil har veldig mye å si for hvor godt du klarer å utnytte batteripakken. Her tjener du mye på en myk og gjennomtenkt kjørestil, uten for tung gassfot. Det er også mye å hente på å se langt fremover og bruke bremsepedalen minst mulig.

Bortsett fra drivlinjen? Jo, Ceed er en av flere kompakte stasjonsvogner som imponerer med stort bagasjerom. I den ladbare utgaven forsvinner imidlertid ganske mye av plassen, bagasjerommet er ned fra 625 til 437 liter. "Kjelleren" under bagasjeromsgulvet er borte. Men plassen er lett å utnytte, og du har også flere smarte smårom her. To voksne sitter helt greit i baksetet tre unger går også, men tre barneseter i bredden kan du glemme.

Testbilen er svært raust utstyrt, blant annet med adaptiv cruisekontroll, varme i rattet og kjøling i setene. Her har Kia vært gode i flere år. De mest velutstyrte modellene deres har utstyr som tidligere var forbeholdt langt dyrere biler. I Exclusive-utgave byr Ceed på en god dose hverdagsluksus.

Pent og harmonisk design, om enn uten så veldig mye særpreg.

Hva er styrker og svakheter her?

Har du et kjøremønster som passer til en ladbar hybrid, er dette en ekte sparebøsse. Drivlinjen er effektiv og byr ikke på noen overraskelser. Som vanlig er overgangen mellom strøm og bensin helt sømløs. Som hybrider flest blir motoren fort litt masete når du presser den. Da merkes det også at støydempingen kunne vært bedre, både mot motor og hjul.

Kjøreegenskapene er helt på det jevne. Her er det ingen overraskelser, heller ikke at styringen føles temmelig livløs.

Som ladbar hybrid er altså ikke Ceed lenger noen plassmester, men er du noenlunde god til å pakke, bør den fortsatt duge fint som familiebil.

I forhold til prisen er testbilen seriøst godt utstyrt. Her har Kia vært gode lenge. Materialkvaliteten i interiøret er relativt enkel, men Kia er flinke til å få det til å se bra ut uansett. Men her og der merkes det litt at de nødvendigvis må ha spart.

Kia har svært god nybilgaranti, som strekker seg over hele syv år.

Hva koster den?

Rimeligste, ladbare Ceed starter på 354.900 kroner. Den heter Classic Edition. Topputgaven Exclusive starter på 424.900 kroner, da har du det meste du kan tenke deg av utstyr på en bil som dette.

Ceed stasjonsvogn med 1-liters bensinmotor starter for øvrig på 267.900 kroner, da har den 120 hestekrefter. Med 140 hestekrefter og i utstyrsnivå Active, er startprisen på 326.900 kroner. Differansen opp til den ladbare er altså ganske betydelig.

Hvorfor har disse bilene nesten ikke bagasjerom?

Ceed er stasjonsvogn i den kompakte delen av klassen, som ladbar hybrid minsker bagasjerommet en god del.

Hvem er konkurrentene?

BMW har hatt suksess med sin 2-serie som ladbar hybrid. Det er litt stasjonsvogn og litt flerbruksbil. VW Passat er en storselger i sin ladbare GTE-utgave. Den er større enn Ceed, også en god del dyrere når vi tar utstyret med i betraktningen.

Det kan også være verdt å sjekke ut konkurrenter fra både Citroën og Peugeot. Og så kommer vi ikke utenom to modeller fra Kia selv. Niro er en kompakt og litt høyreist bil – mens Optima er stasjonsvogn et hakk over Ceed i størrelse.

Vil naboen blir imponert?

Ceed er en pen og harmonisk stasjonsvogn, men samtidig ikke en bil som gjør veldig mye utav seg. I beste fall kan du håpe at naboen legger merke til at du har kjøpt ny bil.

Her er det det indre, i form av drivlinjen, som er og blir det viktigste.

Ikke alle som kjøpte ladbar hybrid tidlig er like fornøyde med den elektriske rekkevidden. Men nå har dette blitt langt mer realistisk.

Broom mener:

Kia Ceed er fra før en utpreget fornuftsbil. Stor nok til en familie, mye utstyr for pengene og med svært god nybilgaranti.

Som ladbar hybrid får den et ekstra aspekt, nemlig at du kjører svært rimelig hvis du har mye småkjøring og er flink til å lade ofte. Kia er gode på elektriske drivlinjer. Det beviser de her også, ved at det ikke er noe problem å klare den offisielle rekkevidden, i alle fall på sommeren.

Det forsvinner altså en god del bagasjeplass etter konverteringen til ladbar hybrid. Dermed går vi fra uvanlig stort, til mer normalt bagasjerom til denne klassen å være. Stort nok? Det bør du naturligvis teste ut først hvis du vurderer å kjøpe denne som familiebil.

Hva mener eierne?

Visste du at:

– Ceed selges bare i Europa og er skreddersydd for vårt marked.

– Første generasjon Ceed debuterte i 2006. Den kan du få svært billig i bruktmarkedet nå.

– Ceed er produsert i Slovakia, i det som regnes som en av Europas mest effektive bilfabrikker.

Kia er gode på elektriske drivlinjer, det merker vi også på den reelle rekkevidden på strøm her.

KIA CEED SW Modell: 1,6 Exclusive PHEV Motor: 1,6-liter bensin + elmotor Systemeffekt: 141 hk /265 Nm Batteripakke: 8,9 kWt 0-100 km/t: 10,8 sekunder Toppfart: Inntil 195 km/t Forbruk: 0,15 l/mil Elektrisk rekkevidde: 47 km Bagasjerom: 437 liter Lengde x bredde x høyde: 460/180/146 cm Vekt: 1.533 kilo (uten fører) Pris: 384.900 kroner

