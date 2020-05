Ropstad før bio-thriller: Forventer lojalitet fra mulige utbrytere

Det er duket for en politisk thriller tirsdag. Da stemmes det over de første endringen i bioteknologiloven på 16 år.

I dette intervjuet med TV 2 kommer Kjell Ingolf Ropstad med en klar beskjed til de som har flørtet med å vende regjeringsplattformen ryggen: KrF-lederen forventer lojalitet tirsdag.

Dette er de viktigste endringene som Stortinget skal ta stilling til:

* Eggdonasjon skal bli tillatt

* Assistert befruktning skal bli tillatt for enslige

* Tidlig ultralyd og blodprøven NIPT skal gjøres tilgjengelig for alle. Testen gjør det mulig å avlese mulige kromosomfeil som Downs syndrom tidlig i svangerskapet.

SV, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har flertall med 86 representanter. Det kreves 85.

Både MDG og Rødt har varslet støtte til forslaget, noe som bringer flertallet til 88. Rødt er dog uenig i innretningen for eggdonasjon og vil legge fram et eget forslag om dette.

Utbrytere i regjeringspartiene

Håpet til KrF og Kjell Ingolf Ropstad er at nok Frp-representanter vil stemme imot eget partiprogram og for egen overbevisning.

Samtidig har i dag Venstres Kjetil Kjenseth og Kristian Tonning Riise varslet at de vurderer å stemme imot regjeringsplattformen.

VURDERER Å STEMME FOR: Kristian Tonning Riise sier dette er et samvittighetsspørsmål også for han. Foto: Hans Kristian Thorbjoernsen

– Jeg vurderer å gjøre det KrF har oppfordret til og det er å stemme etter min egen samvittighet. Nå er vi i en situasjon der det egentlig er flertall for liberalisering. Det blir blir absurd hvis enden på visa skal bli at det er utbrytere fra Frp, på oppfordring fra KrF, som snur flertallet, men vi som er for liberalisering i Venstre og Høyre må sitte i lydige soldater, sier Tonning Riise til TV 2.

Han er kritisk til hvordan KrF har opptrådt i saken.

– Jeg synes KrF må forholde seg til at det ikke bare er de som er enig med KrF som har dette som et samvittighetsspørsmål. For mange av oss på den motsatte siden er også dette et samvittighetsspørsmål. Det er de som har gjort dette til en sak hvor samvittighet er det viktigste, og ikke forholde seg til partikonstellasjoner, sier Høyre-representanten.

Han sier det nå heller mot at han bryter med regjeringsplattformen.

– Jeg har tenkt mye på dette i det siste, og jeg vurderer det så sterkt at jeg måtte lufte mine tanker i dag. Det skal mye til at jeg ikke gjør det KrF har anbefalt, og det er å stemme i tråd med min egen samvittighet.

Ropstad: – Still opp

Ropstad er uenig med Tonning Riise. Han sier KrF ønsket full sal, fordi Frp fristiller sine representanter.

– Jeg vet det vil bli jevnt og det blir snakk om noen stemmer den ene eller andre veien. Det er derfor vi har kjempet så hardt, sier Ropstad til TV 2.

– Hva tenker du om at representanter i Venstre og Høyre vurderer å bryte med regjeringsplattformen?

– Bioteknologi var et av de viktige spørsmålene som ble avklart i Granavolden-plattformen, og når regjeringspartiene den gang var enige om det, er det helt naturlig at regjeringspartiene i dag stiller opp. Det er Frp som har valgt å stille sine representanter fritt, og derfor har KrF ønsket at hele Stortinget skal samles.

Han forventer lojalitet.

– Når du er et regjeringsparti så lager du en plattform hvor det er seire og saker man ikke er enig i. Bioteknologi har vært ekstremt viktig for KrF og da forventer jeg at de andre partiene slutter seg til det vi var enige om bare for ett år siden, sier KrF-lederen.

Han viser til at de parlamentariske lederen har sagt de skal stille seg bak regjeringsplattformen.

Venstre-topp: Tar seg ikke ut

Venstres Kjetil Kjenseth varsler også at han vurderer å stemme for. Det var Dagbladet som først omtalte saken.

– Jeg er i tenkeboksen. Så synes jeg det er leit at de stiller krav om full sal og legger samvittigheten til spørsmålet. Da synes jeg det ikke tar seg ut at bare Frp skal få bruke samvittighetskortet, så jeg tenker på om jeg skal bruke det kortet og ikke være lojal til regjeringsplattformen. Det er på tide at vi aksepterer at teknologien er kommet for å bli, sier han til TV 2.

Kjenseth sier han er opprørt over KrF.

– Det er lagt en ny dimensjon full sal, og nå blir vi stilt for et personlig ansvar. Jeg tenker på dette frem til i morgen.