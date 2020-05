Interne tall: Ropstad går på nederlag i alle sakene

Partiene på Stortinget teller representanter i det intense bioteknologi-dramaet som avgjøres klokka 15. Tre timer før det skal stemmes ligger det an til et gigant-nederlag for KrF.

De siste ukene har KrF intenst jobbet for å overbevise nok Frp-representanter for å stanse endringer i bioteknologiloven.

TV 2 har snakket med en rekke personer i ulike partier som har oversikt over hva representantene skal stemme. Slik det ligger an nå mislykkes Ropstad og KrF totalt.

Det stemmer overens med TV 2s oversikt klokken 12.

Det har vært størst spenning knyttet til assistert befruktning for enslig. Nå viser tallene et flertall for en endring, med 87 representanter mot 82.

Arbeiderpartiet, SV og Frp, MDG og Rødt har 88 representanter. I tillegg har Kristian Tonning Riise (H) og Kjetil Kjenseth (V) varslet at de vil gå imot regjeringen. Det gir 90 representanter.

Det regnes med at Sylvi Listhaug, Christian Tybring-Gjedde og Per-Willy Amundsen vil bryte med Frp-gruppen, og stemme imot forslaget om assistert befruktning. Det gir 87 representanter for, og 82 imot.

Hvis disse tallene blir de endelige, blir ikke utbryterne Kjetil Kjenseth (V) og Kristian Tonning Riise (H) avgjørende.

Sikret Frp-jokre

TV 2s kilder understreker at det kan komme endringer, men nøkkelpersonene i Frp som Gisle Meininger Saudland, Tor Andre Johnsen og Morten Ørsal Johansen skal nå ha bestemt seg for å stemme for alle endringene i loven.

– Jeg var lenge i tvil, men det som har fått meg til å bestemme meg var Ropstad skremselspropaganda. Han slår bombastisk fast at vi får et sorteringssamfunn. Det stemmer ikke, sier Ørsal Johansen til TV 2.

Åpningen for tidlig ultralyd, NIPT-test og eggdonasjon har i de interne tellingene fremstått mer sikre enn assistert befruktning. Det gjør det ennå, viser både TV 2s oversikt og flere partiers. I eggdonasjon-saken har også to Senterparti-politikere varslet at de vil stemme for.

Venstre-utbryter sikker

Venstres Kjetil Kjenseth sier til TV 2 at han mener det er viktig at en person i Venstre er på riktig side av historien.

Til VG sier han at han er temmelig sikker på at KrF taper alt.

– Jeg føler meg temmelig sikker på at det blir flertall for alle lovendringer. Det inkluderer også bestemmelsen om å gi assistert befruktning til enslige, som nok er der det er jevnest, sier Kjenseth.

Venstre-representanten kom under debatten med en oppklaring. Han kommer ikke til å stemme for å innføre blodprøven NIPT nå.

– Jeg vil komme med en oppklaring når det gjelder NIPT. Det stemmer jeg ikke for. Det mener jeg vi ikke trenger haste gjennom her i dag, sier Kjenseth.