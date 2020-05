– Sikkert noen som er hypp på å få henne ut ganske kjapt

Bo oppå hverandre, matmangel, tøffe fysiske og mentale utfordringer er noe av det som venter for årets Farmen kjendis-deltagere.

De tolv kjendisene er allerede på plass på Lundereid gård utenfor Kragerø, hvor innspillingen er for fullt i gang. Hjemme sitter kjærester og venner og heier på sine, men det er ikke alle som har like mye troa på at de drar seieren i havn.

– Hun er ikke så sterk

Programleder og radioprofil Ida Fladen (34) er en av deltagerne som er å se i årets sesong. Som eneste dama i VGTV-programmet «Spårtsklubben» har kollegaene det ofte gøy på Fladens bekostning. For ærlighet varer lengst, og ikke noe unntak var det da kollega og venn Erik Follestad (30) fikk høre at hun skulle være med på Farmen kjendis.

– Jeg har sånn middels tro på at hun kommer til å vinne, det må jeg være ærlig på å si. Håper hun er der til slutten, men tror hun er der to og en halv uke, sier Follestad til God kveld Norge.

SKEPTISK: Kollega Erik Follestad har ikke helt troa på at Fladen står der på målstreken, men tror venninnen kanskje kan være heldig med motstanderne. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Den tidligere ishockeyspilleren tror det fysiske kan bli den største utfordringen for venninnen, og at hun fort kan bli sliten og gå litt lei.

DYREELSKER: Ifølge Erik Follstad er "Spårtsklubben"-kollegaen flink med dyr, og sier hun gleder seg til dyrestell. Foto: Espen Solli / TV 2

– Der er jeg litt bekymret for min gode venn Ida. Men nå var det heller ikke de sterkeste jentene som skal være med, hun er kanskje heldig med casten, sier han spøkefullt.

Hver uke må to utvalgte deltakere møtes i en tvekamp, der den tapende part må forlate gården - og det er spesielt én gren han tenker Fladen burde styre unna.

– Saging ville vært dumt å velge, hun er ikke så sterk i armene. Hun har større sjanse til å gjøre det bra i en kunnskapskonkurranse enn en fysisk konkurranse, sier Follestad.

Selv om han forteller at kollegaen ikke er den mest kranglete dama, tror han ikke det er alle Fladen kommer til å gå kjempegodt overens med.

– Jeg kan se for meg at hvis Terje Sporsem skal være morsom for enhver pris, så er det noe som kan gå henne litt på nervene. Hvis en komiker skal teste det nye materialet sitt på deg hele tiden, så kan det være litt irriterende, sier han.

– Håper hun krangler med Ida Fladen

I fjorårets sesong av «Farmen kjendis» skulle Anniken «Annijor» Jørgensen (23) egentlig flytte inn på gården, men like før innspillingen skulle starte ble hun syk av et virus og måtte trekke seg.

Nå har hun fått en ny sjanse, og kjæresten Anders Gran (27) har stor tro på at dama hans kan nå helt til topps.

– Jeg tror hun kommer til å vinne. Hun er ikke nødvendigvis sterk fysisk, men sterk psykisk. Hun tar alle sammen, sier Gran til God kveld Norge.

HAR TROEN: Anders Gran har troen på at kjæresten Anniken Jørgensen kan gå helt til topps i Farmen kjendis. Foto: Wanja Sandø

Gran, som selv oppholder seg mye i samme leilighet som kjæresten, tror at den store utfordringen hennes kan bli å bo og forholde seg til alle andre.

– Jeg håper hun krangler med Ida Fladen og blir bestevenn med Terje, fordi han er en legende, sier han.

Han kan lett se for seg at kjæresten havner i konflikt og at hun ikke er den første til å backe ut av en diskusjon.

– Hun kan være veldig fast bestemt på ting. Det var ikke lenge siden hun uttalte at man gikk gravid i 12 måneder, og hun mener selv den dag i dag at det ikke er så rart at hun trodde det, sier en lattermild Gran.

Jørgensen, som er en av Norges største influensere med 270.000 følgere på Instagram, sa til TV 2 i forkant av innspillingen at den største motivasjonen for oppholdet er det hun kaller en «digital detox». Hvordan det går, gleder kjæresten seg til å se.

– Hennes største utfordring er å være på en digital ferie, det kan jo bli interessant. Håper hun er inne lenge nok til å få kjent på det, forteller kjæresten som selv har en stor følgerskare på Instagram.

– Da blir hun bitch

Blant kjendisene som deltar er også skuespiller og coach Sølje Bergman(45).

KONKURRANSEØVING: Kona skal ha øvd med to melkekartonger i forkant av Farmen, i forbindelse med en mulig melkespann-konkurranse. Foto: Berit Roald

Bergman er gift med skuespilleren Stig Henrik Hoff (55), og skal vi tro ektemannen kan hun bli en tøff konkurrent i årets sesong.

– Det er ingenting hun er veldig dårlig i. Hun har snekret med meg, er ikke redd for dyr og har tatt i motorsaga, sier han til God kveld Norge og legger til:

– Det er sikkert noen som er hypp på å få ut henne ganske kjapt, fordi hun er både tøff og kul, generøs og smart! Det ville jeg gjort hvis jeg var på Farmen, forteller han.

Han erkjenner at kjæresten kan være ekstremt jålete og «babe», men at hun like godt tåler å være i skauen og på telttur med han og barna.

– Hun digger pedikyr og manikyr, men samtidig så driter hun i det, forteller Hoff.

Han forteller at kona er tøff i trynet, og hvis noen er «ustilig» kan det gå ei kule varmt.

– Hvis folk er urettferdig med henne så blir hun bitch, og det er topp! Urettferdighet fikser hun ikke.