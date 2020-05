Høyre-representant åpner for å stemme mot regjeringen - tar et oppgjør med KrF

Det ligger an til en thriller på Stortinget tirsdag da endringer i bioteknologiloven skal voteres over.

SV, Ap og Frp har et flertall på 86 representanter. Det trengs 85. MDGs ene representant har i tillegg sagt de skal stemme for og Rødt har også varslet støtte til alle forslagene bortsett fra eggdonasjon.

KrF setter sin lit til at nok Frp-representanter skal velte flertallet.

Til TV 2 sier Tonning Riise at han vurderer å bryte med regjeringen, som i regjeringserklæringen har blitt enige om å ikke røre bioteknologiloven.

– Nå er det mange forslag i saken, og jeg har ikke alle foran meg her nå, men i det store og det hele så er forliket mellom Ap, SV og Frp ganske i tråd med mitt syn på disse spørsmålene. Både eggdonasjon, lagring av befruktede egg, NIPT-test og tidlig ultralyd synes jeg det er prinsipielt svært vanskelig å stemme mot. Assistert befruktning for enslige er vel det spørsmålet i denne saken jeg synes er vanskeligst, men også der lander jeg på at jeg er for, skriver han i en tekstmelding.

Han bekrefter at han vurderer å stemme for alle liberaliseringene.

Tonning Riise sier han ikke kjenner til andre representanter i Høyre som vurderer å bryte.

Venstres Kjetil Kjenseth har varslet at han vurderer det samme som Tonning Riise.

– Det blir mitt lodd i livet det neste døgnet: Balansere lojaliteten til regjeringsplattformen og følge egen samvittighet og eget program, sier Kjenseth til TV 2.

På Facebook tar han et oppgjør med det han mener er et spill fra KrF sin side.

– At KrF krever full sal reagerer jeg ikke noe særlig på. Det har mange gjort før. Disse pleksiglassene virker også ganske unødvendige all den tid vi som har møtt jevnlig under korona-situasjonen har sittet på de faste plassene våre i mange uker uansett. Det jeg imidlertid reagerer på er måten KrF nærmest forventer at de kan holde regjeringspartiene - der et flertall er for liberalisering av bioteknologiloven - som «gisler», samtidig som de jobber iherdig for å få andre representanter som er enig med KrF til å bryte ut av sine grupper for å stemme i tråd med sin samvittighet, skriver Tonning Riise.

Han skriver at man nå er i en absurd situasjon.

– Hadde utfallet av voteringen vært klart før morgendagens møte, så hadde det vært enklere å «slutte rekkene» og stemme i blokk av hensyn til regjeringserklæringen, men det er KrF som har jobbet intenst for at denne saken nettopp skal avgjøres av den enkelte representants samvittighet. Vi sitter dermed i den litt absurde situasjonen at vi som er for liberalisering av bioteknologiloven skal stemme mot vår egen samvittighet av hensyn til KrF, og potensielt dermed kan måtte oppleve at flertallet vipper andre veien, fordi fristilte representanter i Frp har fulgt den instendige oppfordringen fra nettopp KrF om å følge den samvittigheten de ikke ønsker at vi som er uenige med dem skal få følge. Det må jeg innrømme at jeg har store problemer med.