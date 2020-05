Bobiler er i vinden som aldri før. Flere og flere nordmenn realiserer drømme om å eie sin egen.

Det er noe med friheten og fleksibiliteten, det å være sin egen herre og dra hvor man vil, når man vil – uten å være avhengig av klokka eller fastlåst til avtaler som for eksempel bestilte hotellrom gir.

Dessuten kan man komme enda tettere på gode naturopplevelser og idyller.

Ikke bare var dette trist for potensielle bobilkjøpere. Det satte også en hel og allerede sårbar bransje i en vanskelig situasjon. Permitteringer og oppsigelser kunne blitt resultatet.

Stort engasjement

Vetle Wang Soleim som er stortingsrepresentant har opplevd stort engasjement rundt de nye avgiftene. Ikke minst fra bransjen selv.

Nå ser det ut til at dette ikke blir noe av likevel. Men at saken engasjerte sterkt er det liten tvil om.

– Ja, vi har fått veldig mange tilbakemeldinger fra mange camping- og caravanselgere over hele landet som ønsket å få en avklaring på hvorvidt omleggingen til nytt avgiftssystem ville bli gjort provenynøytralt eller ikke. Derfor er jeg glad for at finansministeren nå er raskt ute og oppklarer det spørsmålet.

Det sier Vetle Wang Soleim som er stortingsrepresentant for Høyre.

En provenynøytral ordning betyr kort og godt at staten ikke får pengene som avgiftsøkningen genererer, men at de skal komme forbrukerne til gode. Det løses gjerne på den måten at de bilene som forurenser minst faktisk får et avgiftslette og blir billigere – og at de som forurenser mye, får en liten avgiftsøkning.

Da vil ikke staten få økte avgiftsinntekter og bobilene vil koste om lag det samme som i dag.

Veksten kan fortsette

– Jeg vil takke næringen for at de har tatt kontakt om denne saken. Fritids- og caravanbransjen er viktig bransje med mange arbeidsplasser, ikke minst i distriktene, sier Wang Soleim videre.

– Det er all grunn til å tro at Norgesferie og bobil-ferie kommer til å få en opptur i år, og vil kunne bli en bransje i vekst også ut i 2021. Det er viktig for Høyre at næringslivet har forutsigbare rammevilkår, derfor er denne raske avklaringen bra for både bransjen og vordende bobil-eiere, avslutter Wang Soleim.

Det er det grunn til å tro at den sterke veksten i antall bobiler fortsetter også i 2021. Noe som ofte kommer distrikts-Norge til gode, med økt trafikk til små og store lokale severdigheter, som kanskje ellers ikke ville blitt besøkt.

