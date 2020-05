– Lenge før vi er tilbake til normalen

Alle landets trafikkstasjoner ble stengt fredag 13. mars. Over 15.000 førerprøver ble utsatt på ubestemt tid.

Siden den gang har Statens vegvesen (SVV) gradvis åpnet for at aspirerende sjåfører igjen kan bestille førerprøver.

– Vi har startet med oppkjøring i alle klasser, og vi gjennomfører så mange kjøreprøver som vi har kapasitet til. Vi setter opp oppkjøringstimer tre uker frem i tid, og prioriterer dem som har fått oppkjøringen sin utsatt, forteller avdelingsdirektør i SVV, Henning Harsem.

Harsem forteller at det likevel vil ta lang tid før SVV har klart å gjøre opp for alle oppkjøringene som måtte kanselleres.

– Det er usikkert når vi er tilbake til normalen, men det vil ta god tid. Om det produseres like mange kandidater som tidligere, så kan det bli høst og kanskje også utgangen av året før vi har tatt igjen etterslepet, sier Harsem.

Mange kandidater

Harsem forteller at det er usikkert hvor mange kandidater som ikke får tatt førerprøven.

– Vi har jo prøvd å få en oversikt over hvor mange kandidater som er ferdig opplært, men det endrer seg hele tiden. Mange av disse oppkjøringene som vi måtte kansellere gjaldt også kandidater som ikke hadde fullført all opplæring.

Harsem opplyser videre om at kun dem som har fullført kjøreopplæringen får bestille time for å ta førerprøven, før han minner om at det ikke er sikkert at like mange nå har mulighet til å ta lappen.

– Nå som samfunnet har fått en knekk, så kan det også være at mange ikke har økonomi til at de ønsker å ta lappen.

Parkert

Richard Aaeng Næsteby fra Alvdal har bestått både teoriprøven, den grunnleggende – og den avsluttende kjøreopplæringen. Oppkjøringen skulle han egentlig ta på sin egen attenårsdag 27. mars.

SPENT: Richard Aaeng Næsteby sier at det var skuffende å få utsatt førerprøven. Foto: Privat

– Det ble utsatt på ubestemt tid, og jeg har fortsatt ikke fått noen oppkjøring. Jeg ble ikke lei meg, men jeg ble skuffa. Det var litt kjedelig, sier han til TV 2.

Richard sier at han allerede har sett seg ut en Volvo V70, som han kunne tenke seg å få bruk for idet sommeren kommer. Nå håper han at Statens vegvesen girer opp.

– Jeg vil jo ha lappen før sommeren, sier alvdølingen

ATL: – Det er beklagelig

Administrerende direktør i Autoriserte trafikkskolers landsforbund (ATL), Torgeir Abusdal, håper at SVV gjør grep for å korte ned på køtiden.

– Jeg synes det er beklagelig, men det er kanskje ikke overraskende. Før koronaviruset kom så var det normalt at det ble alt for lange køer. Vi har forståelse for at man ikke klarer å ta igjen 15.000 kansellerte prøver på en måned.

Abusdal sier videre at han håper at SVV prioriterer førerprøvene.

– Vi forventer at de bruker alt mulig personell på å gjennomføre førerprøvene, og at sensorene i stor grad ikke driver med annet arbeid. Og så fokuserer vi på å levere kandidater som er så gode at de ikke stryker, slik at færre behøver å ta førerprøven mer enn én gang.