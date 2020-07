Slik gikk det med de frustrerte fruene

«Frustrerte fruer» gikk på TV i perioden 2004 til 2012. I serien følger vi nabolaget i Wisteria Lane i den fiktive byen Fairview. Her møter vi de fire husmødrene Susan, Bree, Lynette og Gabrielle , fortalt gjennom stemmen til Mary Alice, den femte venninnen i gjengen som helt ut av det blå tok sitt eget liv.

Gjennom åtte sesonger blir vi med på 15 av årene i kvinnenes liv. Intriger, hemmeligheter, skjulte forbindelser og flere dødsfall var noe av det som gikk igjen gjennom alle sesongene. Premisset for serien var at ting gjerne ikke er like rosenrødt innenfor huset fire vegger, som det kan virke som det er utad i gaten og blant naboene.

Men hvor ble det av skuespillerne fra den populære serien?

Teri Hatcher (55)

Teri Hatcher attends the European Premiere of Hitsville: The Making of Motown at the Odeon Luxe in Leicester Square, London, England. 23rd September 2019. - (0) Foto: ddp

Hatcher hadde forført både Supermann og James Bond før hun fikk rollen som Susan Mayer i «Frustrerte Fruer». Siden den gang har det gått litt i stå for 55-åringen, som har måttet nøye seg med noen mindre TV-roller og å låne bort stemmen sin til Disney-filmer. Hun har heller ikke kontakt med noen av de andre stjernene fra serien, og har rykte på seg for å være en skikkelig diva som skapte mye uro på både settet og i kulissene. Hatcher har fått seg en egen Youtube-kanal, og er veldig glad i å bake og lage mat.

Felicity Huffman (57)

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Felicity Huffman attends the 70th Emmy Awards at Microsoft Theater on September 17, 2018 in Los Angeles, California. Foto: ddp

I rollen sin som Lynette Scavo var hun kanskje den som opplevde flest opp- og nedturer i løpet av de åtte sesongene serien varte. Ekteskapsproblemer, alvorlig sykdom og vanskelige unger var noe som gikk igjen for godeste Scavo. Årene etter så ting veldig bra ut for Huffman. Hun fikk mye skryt for rollen sin i TV-serien «American Crime», og har også gjort en god figur i seriene «When They See Us» og «Get Shorty». Men i 2019 gikk hun på en kjempesmell. Huffman var blant flere titalls velstående foreldre som ble siktet for å ha gitt bestikkelser for å sikre barna sine plass på eliteuniversiteter. «Frustrerte fruer»-stjernen ble dømt til 14 dagers fengsel og fikk en klekkelig bot.

– Jeg var redd. Jeg var dum, og jeg gjorde en stor feil. Jeg skammer meg dypt over det jeg har gjort, sa en tårevåt Huffman før dommen falt.

Etter skandalen har Huffman holdt en lav profil. Huffman har vært gift med skuespilleren William H. Macy siden 1997.

Eva Longoria (45)

Eva Longoria arrives at Emilys List 3rd annual pre-oscars event at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on February 04, 2020 in Los Angeles, California Jill Johnson/jpistudios.com Foto: Jill Johnson

Gabrielle Solis var det sexy og eksotiske alibiet i serien, og Longoria ble en superstjerne. Dessverre har det stoppet litt opp for henne også etter suksessen med «Frustrerte fruer». Selv om hun har medvirket i både TV-serier og filmer, er det utenfor rampelyset hun har gjort det best. På hjemmebane har hun nemlig skapt sitt eget klesmerke, og giftet seg med José Antonio Bastón Patiño – en meksikansk forretningsmann – i 2016. I 2018 fikk hun sitt første barn. Longoria er også kjent for sitt engasjement for saker hun brenner for og er en god venninne av Felicity Huffman.

Marcia Cross (58)

Marcia Cross attends the Farrah Fawcett Foundations Tex Mex Fiesta at the Wallis Annenberg Center for the Performing Arts in Beverly Hills, California on September 06, 2019 in Los Angeles, California Jill Johnson/jpistudios.com Foto: Jill Johnson

Cross var kjent fra «Melroce Place» da hun dukket opp som den alltid korrekte Bree Van de Camp i «Frustrerte fruer». Siden da har de store rollene uteblitt, selv om hun har vært å se TV-serien «Quantico». I 2019 fortalte hun at hun var frisk etter å ha blitt diagnostisert med analkreft året før. Cross er gift med finansmannen Tom Mahoney som hun har to døtre sammen med.

Brenda Strong (60)

Brenda Strong at the TV Academy Performer Nominee Reception, Pacific Design Center, West Hollywood, CA 09-16-16 .com 818-249-4998 Foto: ddp

I rollen som Mary Alice Young hører vi faktisk mer til Brenda Strong enn hva vi ser til henne. Karakteren hennes tar livet sitt i den første episoden, men fungerer som fortellerstemmen gjennom alle sesongene. I tiden etter «Frustrerte fruer» har hun vært å se i nyinnspillingen av Dallas og i den mye omtalte Netflix-serien «13 Reasons Why». Strong er for mange kanskje aller mest kjent som hun uten BH i fra «Seinfeld».

Nicollette Sheridan (56)

Nicollette Sheridan attends The Make-Up and Hair Stylist Awards 2019 in Los Angeles on Saturday, February 16th, 2019Photograph: PacificCoastNews/INTERTOPICS/ddp. Foto: ddp

Rundt Edie Britt var det mye drama, og det var det sannelig rundt hun som spilte henne også. Rollefiguren ble tatt av dage i sesong fem da Sheridan kom på kant med showets produsent. Hun hevdet hun ble trakassert og at hun fikk sparken da hun sa i fra. Det ble en stor rettssak, der de fire andre hovedrollene i «Frustrerte fruer» ga sin støtte til produsenten. Sheridan har siden den gang vært å se i blant annet Dynastiet, der hun hadde rollen som legendariske Alexis Carrington. Etter 15 episoder var det dog stopp og siden har det vært stille rundt skuespilleren. En artig ekstraopplysning er at hun opprinnelig prøvde seg på rollen som Bree Van de Kamp.

Dana Delany (64)

Dana Delany attends The 30th Anniversary Screening of When Harry Met Sally Opening Night at the 2019 10th Annual TCM Classic Film Festival on April 11, 2019 in Los Angeles, CA, USA. Photo by Lionel Hahn/ABACAPRESS/ddp images Foto: Hahn Lionel/ABACA

Delany sa faktisk nei til rollen som Bree Van de Kamp, men dukket likevel opp i sesong fire som den meget mystiske Katherine Mayfair. Etter tre sesonger ga hun seg for å ha hovedrollen i TV-serien «Body of Proof». Siden den gang har hun dukket opp i diverse TV-serier med jevne mellomrom, uten at det har tatt helt av. I 2019 hadde hun en av hovedrollene i serien «The Code». Delany har aldri vært gift og har ingen barn.